【以茶代酒】全球第一支冷泡茶利口酒　一呷充滿豐富茶香

冷泡茶近年特別受歡迎，除了沖法簡單，它比起熱茶更能保留茶葉中豐富的抗氧化物，所以成為不少女士喜愛的飲品；來到炎夏，擁有3百多年製作茶品的英國品牌Fortnum & Mason，除了推出三款全新冷泡茶口味，品牌更大膽地將茶融合於酒中，推出全球第一支以冷泡茶製成的利口酒，同時帶來入口猶如香檳一樣的無酒精水果汽泡茶，相信愛酒或是愛茶的女士都會想試試吧。

這支冷泡茶利口酒是Fortnum與英國多塞特郡 Conker Spirit 釀酒廠合作，並於傳統的銅鍋內釀製而成。當中加入了經人手冷泡超過 24 小時的皇牌伯爵夫人(Countess Grey)紅茶，令這款利口酒充滿了茶香，同時帶著佛手柑和香橙的清新味道；相信簡單的配上蜜桃、波蘿，再加一點梳打水和冰來調配Cocktail，一定會是summer party中極受歡迎的飲品！

Fortnum X Conker Spirit 冷泡茶利口酒 (70ML 酒精濃度 20%) HK$568

不特別愛酒的朋友，就可以試試品牌推出另一款為夏日而設的水果汽泡茶。它的賣點是入口猶如香檳般充滿清爽的bubble，味道卻比香檳多一份茶香之餘，更帶著熱帶水果、檸檬草、水薄荷及大吉嶺茶的香氣；味蕾敏感的朋友，可能會嚐到較辛口的單寧味道，最後滲出淡淡的茉莉花香作結。這個豐富的層次其實來自於八種著名及珍罕的茶葉，值得大家慢慢細嚐。

Fortnum & Mason有機認證的汽泡茶 HK$248

如果想找個地方一邊chill著一邊試試這些新口味，亦可以到尖沙咀的181 Fortnum & Mason旗艦店，讓bartender以汽泡茶為你調配一系列mocktail。

INFO

181 Fortnum & Mason旗艦店

地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號維多利亞文化匯 K11 Atelier 地下022 號舖