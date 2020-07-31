Leica攝影獎探索攝影藝術的可能　入圍作品如何以照片說故事？

在這個世紀，每個人都擁有一部智能手機，每個人都可以成為攝影師，正如Andy Warhol說過：在未來，每個人都能成名15分鐘，在這採個社交平台加上攝影技術普及的年代似乎應驗了大師所說。今回本身想介紹一下今年的「The Leica Oskar Barnack Award」這個享譽國際的攝影獎，但在此之前，想先深討一下曾經備受質疑的攝影藝術性。

《Cast Out of Heaven》 © Hashem Shakeri（圖片來源：2020徠卡奧斯卡·巴納克攝影獎）

相機發明了超過一個世紀，攝影最初與繪畫進行比較，縱使它們都是靜態地紀錄世界上的人和事，有藝術家認為繪畫擁有靈性，而攝影的真實紀錄卻缺乏靈性。但這個說法是在於攝影是客觀地紀錄，忽略了攝影者的主觀性。說到Leica相機，就會聯想到「Decisive Moment」，其本質就是攝影者用主觀的角度去捕捉景像，當中涉及機遇與即興，這不是與即興繪畫異曲同工？除此之外，攝影也包括沖晒、後期製作的程序，都可以把自己的意識投映在照片之中。另外，談到攝影又有另一個關鍵字「Narraive」，因為攝影並非只是單純的客觀描繪景像、人與物，當按下快門的瞬間，時間轉瞬即逝，攝影者就是捕捉這些已經過去的記憶，將之轉化成故事的敘事者。正如我們保留著故人的照片、紀錄著相處過的一刻與地方，其實正是我們的思念與慾望的載體。

彷似說得遠了，但其實是次「The Leica Oskar Barnack Award」的入圍名單，都非常擅於敘事，透過攝影這門藝術分享經驗、展現社會性見解，正如其中一位評審Pauline Benthede所言：「今年提交作品的質量很高。總體而言，攝影師經常談到的都是沉重的話題，沒有很多陽光的故事。這可能是紀實攝影傳統的一部分，但也反映了我們的時代。」就此介紹幾位入圍參賽者：

《Cast Out of Heaven》 © Hashem Shakeri（圖片來源：2020徠卡奧斯卡·巴納克攝影獎）

+ 7

伊朗攝影師Hashem Shakeri有見於伊朗人因為經濟問題與樓價不斷攀升，被迫離開首都德黑蘭，其作品《驅逐出天堂》（Cast Out of Heaven）正展示出新建的衛星城市「Pardis」如何為人民帶來沮喪的生活。他指出新城市是沮喪、疏離、自殺和毒品的熔爐。他嘗試以其語言找到一種詩意的方法，向受眾傳達更深層的信息，這源自於他對當代人的困惑和不適的深切關注。

《Journey to the Center》 © Cristina de Middel（圖片來源：2020徠卡奧斯卡·巴納克攝影獎）

+ 9

移民是我們關注的議題，但也衍生出不少問題，當中需要不少勇氣。西班牙攝影師Cristina de Middel的項目《地心遊記》（Journey to the Center），以Jules Verne同名小說中的超現實氛圍來比喻中美洲穿越墨西哥的移民路線，是為一個大膽的行為，因為墨西哥與美國合作阻止移民及難民湧入，行政人員對移民非常殘酷。攝影師一直居住在墨西哥，不只是紀錄人們離開家園的動機，視他們為追逐夢想並冒著生命危險的英雄。作品純粹是攝影師的主觀藝術角度，將攝影與寓言相結合，卻表現了攝影與真實之間的複雜關係。

《Artic Heroes – Where the world is melting》 © Ragnar Axelsson（圖片來源：2020徠卡奧斯卡·巴納克攝影獎）

來自冰島的攝影師Ragnar Axelsson認為，格陵蘭的雪橇犬是北極最偉大的英雄之一。他的《北極英雄：世界融化》（Artic Heroes – Where the world is melting）系列以黑白相向雪橇犬和北極圈生活致敬。由於全球變暖的破壞性影響，兩者都面臨著滅頂之災。他認為雪橇犬之重要在於可以帶人類到達地球的極地，是為一種強韌的生物，但以前有3萬隻直到今天只剩大約12,000隻，從雪橇犬的悲鳴卻帶來一個信息，正是格陵蘭島的環境正在急速變化。他希望藉著攝影可以幫助人們了解正在發生的事情。因為照片曾經改變了世界、結束了戰爭、改變了觀念。

+ 9

第40屆「The Leica Oskar Barnack Award」入圍名單現已出爐，12名主競賽單元參賽者以及6名新人獎參賽者的攝影作品系列可在LOBA網站 查看。