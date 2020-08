《Tom And Jerry》80周年 動畫原聲配樂極高水準多次奪得奧斯卡

對於《Tom And Jerry》這部動畫,相信是不少朋友的童年回憶,但老實說,當時看起來沒有覺得有何大不了,貓與老鼠永無止境的追逐,也有少少善惡正邪的教育意味在內,當是Sitcom來看也無不可。關於它,還有一個笑話:一個不懂老鼠英文的外國人在酒店發現有老鼠,於是打給服務櫃台說「Do you know Tom & Jerry?」、「Jerry is here」⋯⋯這部作品是經典無疑,但原來也得過七個奧斯卡動畫短片獎,說起來,是因為自1940年至今,它已走到了80周年,也是一部非常長壽的作品,為作紀念,華納兄弟將於下年3月推出電影,而最近製片商就發布了最新的Logo,接下來,還想介紹一下作品當中殿堂級的配樂。

《Tom And Jerry》電影最新Logo(圖片來源:Warner Bros. Pictures)

自1940年2月面世開始,《Tom And Jerry》已經誕生80年,當時正值二戰,不難想像當中會有不少政治隱喻在內。而最初作品也非這個名字,而是叫作《Puss Gets the Boot》,主角則名為Jasper及Jinx,後來採納了經典聖誕調酒「Tom And Jerry」為名,也有另一名詞「Tom and Jerryism」,意指醉酒鬧事的行為,則來自Pierce Egan於1821年的著作《Life in London》中兩位主角的名字。至於即將上映的電影,故事關於Jerry所住的酒店會舉行婚禮,因為怕Jerry會進行破壞,於是酒店聘請Tom去捉老鼠,結果當然是沒有如願,又令人想起文首那個酒店笑話。

《Tom And Jerry》音樂總監Scott Bradley(網上圖片)

《Tom And Jerry》最著名的,其實是配樂,由於作品本身沒有對白,所以音樂用來帶動情節、表達情感有著非常重要的作用,也是未能有動畫能超越它的地位,就歸功於音樂總監Scott Bradley,當中融合了古典音樂、爵士樂和流行音樂,值得回顧的包括1953年的作品《Johann Mouse》,Jerry住在奧地利一個以創作圓舞曲而聞名的施特勞斯家族家中,每當主人彈鋼琴時Jerry就會翩翩起舞,Tom為了捉Jerry竟然就學起彈琴來,當中的背景音樂就有著名的〈皇帝圓舞曲〉、〈藍色多瑙河圓舞曲〉、〈閒聊波爾卡〉等作品。

《Johann Mouse》:

此外,還有《The Cat Concerto》這集作品,Tom所彈奏的是李斯特的名曲〈匈牙利狂想曲 No.2〉,這首曲目向來高難度,要求手指在琴鍵音區之間大幅度跳躍以達到喜劇的感覺,不少名家指出,是次的彈奏指法全部正確,製作水準非常之高。其實當時的動畫向來都愛選用古典音樂作背景,因為這些作品不需要付版權費,使用之多甚至賦予了它們新的意義,正如《匈牙利狂想曲 No.2》與喜劇之關係,但其實李斯特創作此曲之時正值歐洲各地爆發了武裝革命(Spring of Nations),與喜劇並不相及。

《The Cat Concerto》:

最後,文首說過《Tom And Jerry》與二戰的時代背景也有關係,這要說到系列首部獲得奧斯卡的作品——1943年的《The Yankee Doodle Mouse》,故事講述Jerry打敗了Tom,比喻著同盟國戰勝軸心國,把Tom送走之際天上出現美國國旗,而Jerry也挑釁發言「Send more cats」,都充分表現出美國主義;這一集在配樂方面,顧名思義也選用了美國革命歌曲〈Yankee Doodle〉,當然不少得後來與愛國打上等號的、貝多芬的〈命運交響曲〉。

《The Yankee Doodle Mouse》結局展示的美國主義: