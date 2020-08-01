《Tom And Jerry》80周年 動畫原聲配樂極高水準多次奪得奧斯卡

對於《Tom And Jerry》這部動畫，相信是不少朋友的童年回憶，但老實說，當時看起來沒有覺得有何大不了，貓與老鼠永無止境的追逐，也有少少善惡正邪的教育意味在內，當是Sitcom來看也無不可。關於它，還有一個笑話：一個不懂老鼠英文的外國人在酒店發現有老鼠，於是打給服務櫃台說「Do you know Tom & Jerry?」、「Jerry is here」⋯⋯這部作品是經典無疑，但原來也得過七個奧斯卡動畫短片獎，說起來，是因為自1940年至今，它已走到了80周年，也是一部非常長壽的作品，為作紀念，華納兄弟將於下年3月推出電影，而最近製片商就發布了最新的Logo，接下來，還想介紹一下作品當中殿堂級的配樂。

《Tom And Jerry》電影最新Logo（圖片來源：Warner Bros. Pictures）

自1940年2月面世開始，《Tom And Jerry》已經誕生80年，當時正值二戰，不難想像當中會有不少政治隱喻在內。而最初作品也非這個名字，而是叫作《Puss Gets the Boot》，主角則名為Jasper及Jinx，後來採納了經典聖誕調酒「Tom And Jerry」為名，也有另一名詞「Tom and Jerryism」，意指醉酒鬧事的行為，則來自Pierce Egan於1821年的著作《Life in London》中兩位主角的名字。至於即將上映的電影，故事關於Jerry所住的酒店會舉行婚禮，因為怕Jerry會進行破壞，於是酒店聘請Tom去捉老鼠，結果當然是沒有如願，又令人想起文首那個酒店笑話。

《Tom And Jerry》音樂總監Scott Bradley（網上圖片）

《Tom And Jerry》最著名的，其實是配樂，由於作品本身沒有對白，所以音樂用來帶動情節、表達情感有著非常重要的作用，也是未能有動畫能超越它的地位，就歸功於音樂總監Scott Bradley，當中融合了古典音樂、爵士樂和流行音樂，值得回顧的包括1953年的作品《Johann Mouse》，Jerry住在奧地利一個以創作圓舞曲而聞名的施特勞斯家族家中，每當主人彈鋼琴時Jerry就會翩翩起舞，Tom為了捉Jerry竟然就學起彈琴來，當中的背景音樂就有著名的〈皇帝圓舞曲〉、〈藍色多瑙河圓舞曲〉、〈閒聊波爾卡〉等作品。

《Johann Mouse》：

此外，還有《The Cat Concerto》這集作品，Tom所彈奏的是李斯特的名曲〈匈牙利狂想曲 No.2〉，這首曲目向來高難度，要求手指在琴鍵音區之間大幅度跳躍以達到喜劇的感覺，不少名家指出，是次的彈奏指法全部正確，製作水準非常之高。其實當時的動畫向來都愛選用古典音樂作背景，因為這些作品不需要付版權費，使用之多甚至賦予了它們新的意義，正如《匈牙利狂想曲 No.2》與喜劇之關係，但其實李斯特創作此曲之時正值歐洲各地爆發了武裝革命（Spring of Nations），與喜劇並不相及。

《The Cat Concerto》：

最後，文首說過《Tom And Jerry》與二戰的時代背景也有關係，這要說到系列首部獲得奧斯卡的作品——1943年的《The Yankee Doodle Mouse》，故事講述Jerry打敗了Tom，比喻著同盟國戰勝軸心國，把Tom送走之際天上出現美國國旗，而Jerry也挑釁發言「Send more cats」，都充分表現出美國主義；這一集在配樂方面，顧名思義也選用了美國革命歌曲〈Yankee Doodle〉，當然不少得後來與愛國打上等號的、貝多芬的〈命運交響曲〉。

《The Yankee Doodle Mouse》結局展示的美國主義：