太空旅遊︱SpaceX、維珍為航天做準備　首位上太空市民是這日本人

就在兩個月前，SpaceX成就出地球首個民營企業上太空之壯舉，於昨日（8月2日）龍飛船（Crew Dragon）及太空人成功返回地球。原來，自2003年哥倫比亞號著陸失敗後，NASA就找來兩家私人企業合作以突破航天偉業的瓶頸，結果簽下合約的正是SpaceX與Boeing。那麼繼SpaceX成功之後，Boeing於去年投資的Virgin Galactic近日又釋出其SpaceshipTwo飛船的內部機艙詳情。此外，第一批上太空的平民又會是誰？

Starship（圖片來源：SpaceX）

SpaceX的主理人Elon Musk於今年1月曾說過，計劃在2050年之前送100萬人上火星，所用的是名為「Starship」的百人載客量太空巴士，而要實現這個壯舉，需要的是大量銀彈，雖然Elon Musk已經是著名富豪，Tesla的吸金能力也良好（他於今年終於出第一次糧），縱使他近年默默累積資產但也有所不及，所以其上火星計劃其實是要乘客自資的（雖然他又說過如果乘客不夠錢他可以借！）。

在火星殖民之前，Elon Musk又想出一個最快在2023年讓平民上月球的計劃，馬上就吸引到日本排第14的富豪、時尚網站Zozo Town創辦人前澤友作的目光，或者已經可以斷定為世界首位平民月球旅客了，為此目標，他願意付出其近40億美元資產當中的四份之一去完成夢想，而且更計劃帶上6位同行者，鑑於以前上太空的總是科學家，所以他已經決定了是次要把座位全部都給予藝術家！當中可能包括畫家、音樂家、導演、時裝設計師等，他非常期待，是次的旅程可以為藝術家們帶來一些新衝擊與靈感。

前澤友作除了是龍頭企業的社長，也是一位藝術收藏家，他收藏了著名藝術家Jean-Michel Basquiat的作品並為他開設Gallery，前澤友作對藝術的渴求可見一斑：

另一邊廂，近日Virgin Galactic就釋出消息，與倫敦工作室Seymourpowell合作設計的SpaceshipTwo飛船的內部機艙已經曝光，名為「VSS Unity」的飛船載客6人，旨在讓乘客在太空觀察地球並體驗幾分鐘的失重狀態，旅程要價位位250,000美元。為了做到以上的體驗，設計出12個大型窗口，其中6個就在乘客座位旁邊，配色方面以白、銀及藍綠色的冷色調為主，概念為太空在上地球在下的感覺，在上升不同高度會有不同的燈光效果。內部結構採用蜂巢式輕量發泡物料，希望在零重力體驗中穿梭空間時提供柔和的觸感。座椅以鋁和碳纖維製成，布料是由運動品牌Under Armour所開發的。機艙的尾部則設有圓形鏡子讓乘客漂浮時可以看到自己，並且嵌入了16個機艙攝影機，讓乘客不需要自備相機都能捕捉高清體驗記錄。