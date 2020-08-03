【Tiffany & Co.】2020高級珠寶系列　多款珍稀迷人寶石逐一鑑賞

高級珠寶系列是各大珠寶品牌每年的重點之作，而一向以鑽石設計出多款經典首飾的Tiffany & Co.，今年就以「Tiffany Jewel Box」為主題，用上多種珍稀而且色彩絢爛的寶石，包括月光石（Moonstone）、海藍寶石（Aquamarine）、帕帕拉夏藍寶石 （Padparadscha Sapphires）及尖晶石（Spinel），在精緻切割和設計後，打造出一個奢華又帶詩意的珠寶系列。

月光石︰神秘細緻的藍色閃光

鉑金鑲月光石及鑽石項鏈（Tiffany）

月光石半透明的外表和它透出的淡紫藍色熒光，感覺神秘，令不少寶石愛好者為之著迷；而這種寶石原來一早已被Tiffany & Co. 的始創人Louis Comfort Tiffany用於早期的作品之中。今次這條把多顆月光石串連起來的項鏈，配合垂擺的設計，更令它在不同角度都能透現出光澤，能完全展現月光石的美。

海藍寶石 ︰美麗蔚藍的大海

鉑金鑲藍寶石、藍色銅鋰碧璽、藍色碧璽、海藍寶石及鑽石項鏈。（Tiffany）

海藍寶石（Aquamarine）的名稱源自拉丁語，意指海水；這條項鏈巧妙地用上藍綠色的寶石，配襯色澤通透的白水晶，令人想起泛著柔和閃光的海浪；加上長方型的切割，感覺高冷。

帕帕拉夏藍寶石︰優雅的粉紅橙色調

18K黃金及鉑金鑲帕帕拉夏藍寶石及鑽石項鏈（Tiffany）

相信寶石愛好者都知道「藍寶石」這個寶石類別不只有藍色，而帕帕拉夏藍寶石 就是其中一種帶著粉紅橙色調的藍寶石；在這次的系列中，品牌就用上未經優化處理的斯里蘭卡帕帕拉夏藍寶石（Sri Lankan Padparadscha Sapphire）鑲嵌在鉑金和黃金吊墜上，在不同切割的鑽石襯托下，令這條項鏈更加高貴耀目。

尖晶石（Spinel）：媲美皇室氣派的寶石

18K黃金鑲粉紅尖晶石及鑽石戒（Tiffany）

尖晶石（Spinel）是一種極為稀有的寶石，深受不同年代的君主和珠寶鑑賞家喜愛；它的顏色亦十分多變，分別有紅色、粉紅色、紫色及寶藍色。今次品牌採用了平均重量超過15卡、經過枕形切割的粉紅尖晶石鑲嵌黃金戒指上，十分奢華之餘亦帶著不凡的氣質。