【建築】隈研吾出品都是打卡勝地　新地標角川武藏野博物館開幕

好想去日本！是不少香港人這一刻心中所想。無意刺激大家，只不過近日（8月1日）就有一個出自建築大師隈研吾之手的地標性建築出爐，位於埼玉縣的「角川武藏野博物館」結合了圖書館、美術館與博物館，更是動漫勝地，定必要一到啊⋯⋯

圖片來源：角川武蔵野ミュージアム

本來乘著東京奧運前開幕，不過今年的東京奧運不辦了，而博物館也推遲到這幾天才開幕，說到隈研吾，大家定必知道由他的團隊所負責的奧運主場館「國立競技場」，原來兩件作品是同時進行的，別以為大師擅長木建築，出他之手的都是木建築，其實他的建築風格是「負建築」，是為將建築融入大自然，在東京就有多處地標性作品，向來都是打卡勝地。他認為建築物如人體一樣需要灌注靈魂，化為大自然的一部份，國立競技場被譽為「會呼吸的建築」，因為採用自然風降溫而不設冷氣，建築採用了大量的本地木材。至於角川武藏野博物館，則是以石頭為主。

隈研吾（圖片來源：角川武蔵野ミュージアム）

博物館看起來既有來自大自然的石質結構及形態，也貫注了精細的工藝。原來竟然採用了2萬片以上的花崗岩，每片重達50至70公斤，每塊都有著獨一無二的大自然痕跡，融合起來卻帶有豐富又不失自然的拼貼感，原來設計上配合陽光走向更有特別的效果，像是水面波紋般多變。所謂的大師，就是對物料非常熟悉而可以發揮到無限的可能，博物館既別具重量感，卻又同時自然飄浮於地面之上，既動帶靜，更能隨著陽光及時間而展現出不同面貌，相當耐看。

圖片來源：角川武蔵野ミュージアム

再仔細介紹一下，博物館樓高五層，從一樓數上去分別是具有5萬本館藏的漫畫及輕小說圖書館、咖啡廳及商店、動漫展覽場地、以及相當吸引眼球的書架劇場。外部堅實冷傲的花崗岩，蘊藏著這一個溫暖又別具魔幻色彩的書架劇場，恍如置身於魔法世界之中，高達8米的廣闊空間典藏了35萬本角川集團的出版及影視作品，其實博物館是專營出版及媒體的角川集團與埼玉縣所澤市共同策劃的地區計劃「Cool Japan Forest」中的一環，園區更有著神社及旅館，都是隈研吾設計的。現時博物館一樓及二樓已開放，而其他空間將於秋季至11月陸續開放。

圖片來源：角川武蔵野ミュージアム

另一方面，曾於4月介紹過亦是由隈研吾設計的，由有著60年歷史的日本著名戶外品牌Snow Peak與長野縣白馬觀光局共同運營的綜合戶外樂園「Snow Peak LAND STATION HAKUBA」，亦因為疫情關係由4月推遲到早幾日才開幕，Snow Peak這個品牌的信心保證，而設施內的餐廳亦由米芝蓮三星名廚石川秀樹所主理，再加上隈研吾，足以列入必到List。就算因為疫情我們未能馬上到訪，由於白馬是著名的滑雪勝地，或能於冬季到訪更具風味。

「Snow Peak LAND STATION HAKUBA」：

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