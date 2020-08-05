【淺談日本葡萄酒】別以為日本只有啤酒、清酒　它早有百多年歷史

日本版圖不算大，但向來都是一個產酒的大國，除了清酒，啤酒和威士忌都備受世界青睞，或者是它們的風頭太盛，令人覺得日本就是沒有葡萄酒，但其實日本葡萄酒的釀造歷史多達140年，今回就來淺談一下這備受忽略的滄海遺珠。

山梨縣的甲州出產世界知名的葡萄酒（圖片來源：koshuvalley.com）

日本盛產米，所以出產米酒不難理解，然而啤酒、威士忌這些都是舶來品，今天卻在各自的世界佔一重要席位。而葡萄酒就是在明治時期開始引入日本的，原因是當時日本本土的米產減少，但日本人都愛酒，於是不如改為種葡萄、釀葡萄酒。於是在山梨縣就有一家酒莊宮光園，派送土屋龍憲和高野正誠二人前往法國學習葡萄酒釀造技術，這時候連日本威士忌之父竹鶴政孝都還未出生。

高野正誠（左）和土屋龍憲（右）（網上圖片）

回國之後，他們就開設了日本首家葡萄酒公司「大日本山梨葡萄酒公司」，而他們本來來自的宮光園，向來都與日本皇室保持關係，出產的葡萄酒都是皇室貢品。自此之後，山梨縣就成為了日本葡萄酒的重鎮及發源地，至今有過百家酒廠，佔全國一半。

+ 8

只不過，就算土屋龍憲和高野正誠將正宗的葡萄酒技術帶到日本，但被譽為「日本葡萄酒之父」的卻另有其人，由於最初日本市民對國產的葡萄酒沒有太多好感，味道也不太好，原因是其實日本並不太適合種植葡萄。對日本清酒有認識的朋友會知道，釀清酒的米都是基因改造的，其實連葡萄亦然，在1927年川上善兵衛研發了一種名為「Muscat Bailey A」的葡萄，有著厚厚的皮可以適應日本特別潮濕的氣候。

「日本葡萄酒之父」川上善兵衛（圖片來源：岩之原）

顧名思義，是由Bailey和Muscat Hamburg兩種葡萄改良而成。這款葡萄所釀的酒比較輕盈、單寧感柔和，酸度低，非常切合日本人喜歡的淡麗風格，所以備受民眾的喜愛。從此之後，川上善兵衛就成為了日本葡萄酒之父，他來自新潟縣，開設了名為岩之原的葡萄園及酒廠，經他之手配種出來的葡萄品種超過20種。