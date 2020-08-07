Aston Martin聯乘Black Bowmore DB5 1964　紳士首選與免稅店迷思

車錶酒西裝，作為紳士缺一不可，除了擁有，更重要的還是知識。最近威迷得到了驚人喜訊，就是名車Aston Martin與蘇威酒廠Bowmore推出聯乘之作「Aston Martin × Black Bowmore DB5 1964」，世上只有25瓶，要價5萬英鎊，其珍稀高貴不用多說。而想了解這瓶酒的詳情，就要從其名字說起。

圖片來源：Bowmore

首先要說年份，並非只是因為對於威士忌而言年份之重要（加上我們一直推崇的是口味而非純粹高年份），而是這個年份造就了這瓶酒的獨特性，也是對兩個品牌最重要的里程碑，如果有機會喝一口，喝的不只是酒而是它們的歷史味道。

圖片來源：Bowmore

對於Bowmore而言， 1964年引進了新的蒸餾技術，令品牌的釀造技術再進一步，而這突破所帶來的產物，正正就是Black Bowmore，是為品牌最有價值而且最值得一嚐的作品。另一邊廂，Aston Martin在前一年的1963年推出了DB5系列，成為了世上最著名的豪華跑車，直到1964年它更舉世聞名，因為在當年的《007》電影中亮相，是為辛康納利所飾演的James Bond之座駕，成為了男士們所渴求的紳士代表，及後也出現在其他六部《007》系列電影之中。至於DB5中的「DB」，正正代表了品牌的老闆Sir David Brown。

圖片來源：Bowmore

「Aston Martin × Black Bowmore DB5 1964」除了別具象徵意義，Black Bowmore好飲也不用置疑，原來Black Bowmore是自1964年首次蒸餾以來第六次裝瓶，自1993年以來僅推出了約6,000瓶，本來在2016年的第五版，50年的美酒要價19,600美元，僅售159瓶，而且那一次更有傳是最後一版的Black Bowmore，但就算是次打破了這個說法，也代表一次比一次珍稀。其包裝設計也亦匠心獨運，酒盒是手工製作的，其波浪壓紋質感啟發自酒廠沿海的氛圍，以小牛皮製成，配有實心黃銅閂鎖；酒瓶則是來自著名定制玻璃工作室Glasstorm，同樣來自蘇格蘭，每個瓶子以手工製作需時一星期。

最後，大家或都關注是次的作品將於下年在指定機場免稅店發售，別誤解免稅店，雖然大多最貴的威士忌都在拍賣場，但原來其次的就是免稅店了，而且免稅店推出的威士忌大多有價有市，反而很多是因為自己不能找到買家才拜託拍賣會的。免稅店的威士忌很多時會與酒廠合作推出特別版酒款，例如The Macallan、不少的日威都在其列，有些動軋數十萬港元，價格高而在外面難以找到，例如是次這款只有25瓶的作品。