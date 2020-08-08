【日本釀造】本坊酒造「Mars」不只威士忌　坐落日本葡萄酒之鄉

早前與大家說過，日本其實也有葡萄酒的，而且其釀造歷史甚至比威士忌更長。說起來，原來日本有一家非常著名的酒廠，同時在釀造威士忌與葡萄酒，正是本坊酒造，他們獲獎無數的威士忌「駒ヶ岳」及「Mars」相信大家不會感到陌生。日本其實不乏葡萄酒廠，而本坊酒造的葡萄酒廠正是位於日本葡萄酒之鄉的山梨縣。

山梨縣的甲州是日本葡萄酒的發源地（圖片來源：koshuvalley.com）

本坊酒造株式會社成立於1872年，原來「本坊」本來是一家棉花廠，直到1909年拿到了燒酎許可才開始釀起酒來，及後除了葡萄酒、威士忌，也有清酒、利口酒、梅酒等多元產品。本坊酒造的創辦人岩井喜一郎，其實是日本威士忌的重要推手，說到日本威士忌之父，大家定必知道是竹鶴政孝，但原來竹鶴政孝是岩井喜一郎大學時期的師弟，他們當時修讀的是釀造學科，岩井喜一郎本來就是一個蒸餾酒的專家，畢業之後他到攝津酒造工作，並提拔了竹鶴政孝，後來派他前往蘇格蘭學習威士忌釀造技術，回來之後所寫的報告書「竹鶴筆記」，最後也由岩井喜一郎所保留。

岩井喜一郎（網上圖片）

於1945年本坊酒造申請到威士忌釀造許可，就聘請岩井喜一郎當顧問，入職後主要負責在山梨縣開設Mars山梨威士忌蒸餾廠，正是Mars威士忌的由來，只不過最初生意不佳，在70年代決定轉而釀造葡萄酒，至於威士忌就轉移到本坊酒造的家鄉鹿兒島，可是也波折重重，威士忌酒廠的故事很多都是這樣的，不斷面臨關廠、重開，積存大量舊酒，近年拿出來又水漲船高⋯⋯直到2016年，鹿兒島津貫蒸餾所開幕，回溯這一段歷史。

成立自1872年的本坊酒造（圖片來源：本坊酒造）

然而，如果可以選擇的話，在山梨縣釀造葡萄酒比起威士忌更加合適，畢竟這裡是日本葡萄酒的發源地。上回說過，山梨縣宮光園酒莊的土屋龍憲和高野正誠遠赴法國將正宗的葡萄酒釀造技術帶回國，及後在1927年「日本葡萄酒之父」川上善兵衛改良了一種適應日本氣候的葡萄「Muscat Bailey A」，正式開展了日本葡萄酒釀造史，而山梨縣就成為了日本葡萄酒的重鎮及發源地，全國逾半數的酒廠都在這裡。正如法國有法定產區葡萄酒AOC，山梨縣也有日本唯一法定葡萄酒產區「G.I. Yamanashi」（山梨縣 Geographical Indication）。

圖片來源：koshuvalley.com

本坊酒造在山梨縣的酒廠Chateau Mars所釀造的葡萄酒風格都不會太甜，反而是優雅、淡麗。源自於這裡的氣候，其產區位於穗坂，葡萄田大多位於400至700公尺的西南面向坡地，有長時間的日照，免受雨水侵襲又長期有涼風，酒體風格既不會太甜卻又芳香醇厚，也非常適合歐洲葡萄品種，還有一點值得留意，由於本坊酒造最初接觸的酒類為燒酎，所以有些葡萄酒也會放在釀燒酎的甕內發酵、陳年，別具風味。