【極緻享受】訂制個人深度療程　這間泰國度假酒店為身心帶來療癒

泰國一向是香港人喜愛的度假勝地，除了因為距離近、能一次過滿足食買玩的要求外，那裡高質素的水療按摩，對勞碌的香港人來說絕對是一大享受。 想把這種享受帶到另一層次，讓疲倦的身驅和崩緊的精神得到深度療癒？可惜現在因疫情未能外遊，大家早已身心俱疲，只好為日後回復正常時作好準備功夫。

筆者最近發掘了以下這間度假酒店，它除了提供多種按摩療程之外，更會針對客人的健康狀況，安排各種活動，從內而外的照顧大家的需要。如果你追求的不再只是一刻的放鬆，而是想重整身心健康，這間酒店值得一試。

Chiva Som華欣泰國灣旁邊，四周都被翠綠的景色包圍。（Chiva Som）

位於華欣泰國灣旁邊的Chiva Som，四周都被翠綠的景色包圍；步入度假村的一刻就會感受到大自然的寧靜，令大家暫時把繁忙的生活拋開。有別於一般的酒店，客人除了可以享受水療放鬆身心之餘，這裡更有專業的健康顧問駐場，入住時顧問會先了解大家的身體和情緒狀態，再制定不同的療程，分別透過靜修、瑜伽、水療、帶氧運動、飲食及作息，為身體排毒、重整新陳代謝及紓解壓力。當中亦包括免費的皮膚諮詢，女士們可以趁這個機會好好打理自己的肌膚，把臉上的怠倦掃走。

客人除了可以享受水療放鬆身心之餘，更有專業的健康顧問駐場，入住時顧問了會先了解大家的身體和情緒狀態，再制定不同的療程。（Chiva Som）

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這裡有12種不同的房間，分別面向園林或海景；大家可以選擇3、5、7、10或14天的入住期，在這段時間裡，米芝蓮大廚Dan Bark會跟他的團隊按照你個人需要提供三餐，補充身體缺乏的營養之外，材料都會用上度假村自家種植的有機農作物烹調而成，健康又新鮮。

米芝蓮大廚Dan Bark和團隊按照三餐，亦會用上度假村自家種植的有機農作物烹調而成。（Chiva Som）

米芝蓮大廚Dan Bark和團隊按照三餐，亦會用上度假村自家種植的有機農作物烹調而成。（Chiva Som）

極緻放鬆的享受當然不少得大家最愛的水療！Chiva Som有10多種水療按摩讓客人選擇，只要你提出需要針對的部份，這裡的水療師就會選出最適合你的療程。編者特別推介頭肩頸療程，按摩師會配合物理療法及透過冥想來為客人鬆弛頭部的壓力，幫助紓緩偏頭痛，相信非常適合平日工作壓力特別大的香港人。另外大家在入住期間，亦可無限使用水療設施如蒸汽房、桑拿和按摩浴缸，每日更可享有一節免費的身體護理或按摩服務，包括：泰式按摩、足部按摩、身體磨砂，真的非常貼心！

INFO

Chiva Som 度假酒店

地址： 73/4 Petchkasem Road, Tambon Nong Kae, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110泰國