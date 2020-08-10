【威士忌入門】一些總見過的形容詞　Silky、Earthy是甚麼意思？

品嚐威士忌很難嗎？常常聽到別人品嚐出很多味道，難道要去訓練一下舌頭？首先，其實舌頭能品嚐到的味道只有幾種，而往往變化萬千的味道都是由嗅覺去感受出來，不相信的話，找個機會在鼻塞的時候品酒就知道了。而且，威士忌的味道並非要經受訓練才知道的，這些味道我們都品嚐到，或者只是不懂得如何去形容，或不知道所屬的詞語而已。

威士忌其實有很多來自大自然的味道（圖片來源：Unsplash@kylepasalskyj）

首當其衝的，當然是常說的「醇」，「醇」和順滑，指的其實非味道而是口感，口感關乎於酒的質感以及重量。如果照字面解，醇豈不是質量很高，那麼孖蒸、三蒸、三次蒸餾的愛爾蘭威士忌豈不是最醇？其實威士忌廠所用的銅製蒸餾器，的確會把酒的雜質在蒸餾過程中吸附在銅的表面，而令酒體變得更純淨。

別以為有掛杯（tears／legs）就代表是好的威士忌，其實以它的酒精濃度，有掛杯是正常不過的事（圖片來源：Unsplash@natalieparham）

此外，不論所有酒，都很忌淡如水，其實就是水的比例太高，而舌頭就可以分辨到酒體的重量，以及酒體的質感，有些如絲般順滑又細緻的可以用「Silky」來形容，而順滑又濃稠的又有「Creamy」。大多的調和式威士忌除了顧及多元的味道，也會用上Creamy的酒作為基酒帶來良好的口感。還有另一個常見的字「Oily」，即是相類似的油質口感，而大多都附帶著脂類甜美的味道，脂類是威士忌的芳香來源，木桶本身就蘊含著。

艾雷島有一酒廠Bowmore擅於釀造雪莉桶泥煤威士忌。雪莉桶有時帶有硫磺味，很容易被泥煤味突顯出來，所以要釀得好都花一番功夫（圖片來源：islay.com）

至於另一個常常令人不解的「礦物味」（Sulphury），其實更常見於葡萄酒中（Mineral），主要是來自不同的土壤特質所賦予的味道，而很多帶有微妙的鹹味。至於對於威士忌而言，麥由種植到發酵、蒸餾的過程中，土壤的影響相對少，當中的礦物味很多就來自於陳年的環境，如海邊的海風，甚至可能是烘烤木桶、烘麥、發酵時蛋白質轉化為硫化物等，威士忌的礦物味指的都是「奇怪」的味道，例如橡膠味、火柴味、硫磺味。有些雪莉桶威士忌特別強烈，是因為二氧化硫是廣泛用來作為葡萄酒的防腐劑，最後殘留在木桶內。

（圖片來源：Unsplash@blcksdz）

有一個令人覺得不會使用來形容酒，但卻不難見到的就是「Crispy」，即是爽脆感，其實是一個抽象但不失為一針見血的形容，說到「爽」這個字大家都會想像到與酸度有關，清爽的酒大多酸度較高，而對於威士忌又很少會覺得酸，不過卻會常品嚐到檸檬的氣息，這類清爽乾脆的就會這樣形容。

（圖片來源：Unsplash@ottink）

最後，又有一個令人費解的「Earthy」，正如形容時裝的Earth Tone，也不一定只是泥黃色，可以是深啡、軍綠、灰色所組成，聯想一下大自然中的元素，就會想到泥土、石頭的礦物味；青草、森林的青澀或雨後的味道；又有菇菌類、山火後的煙灰等相對奇怪的味道。其實形容威士忌沒有一個定論，當然可以有系統，可以利用酒鼻子去幫助和訓練，但它們其實都是來自於生活上的經驗，如果你能找到一個非常合適的方法去形容也絕無不可，總之要大膽嘗試，勇於想像，豈不是威士忌作為最複雜的酒類的引人入勝之處嗎？