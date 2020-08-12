【威士忌投資】了解三大要點　近十年增長最快的投資品該如何選擇

疫情之下全球經濟衰退，不過上帝關了一道門，也會開一扇窗，投資者正在尋找新興的替代投資產品。根據Knight Frank Luxury Investment Index的報告指出，自從2018年威士忌納入奢侈品投資指數當下已經成為榜首，總體價值於過去一年增長40％，比起過去十年更得到近600%的增長，是為近十年升幅最高、增長最快的，當中的表表者，當然就有去年10月The Macallan Fine & Rare 60 YO 1926在蘇富比拍賣得出120萬英鎊之天價。

THE MACALLAN FINE & RARE 60 YEAR OLD 42.6 ABV 1926（圖片來源：sothebys）

當然要追求高淨值投資回報沒有不勞而獲，並非買一瓶有價有市的威士忌就等升值，選擇合適的威士忌，總體而言有以下三大條件：

（一）要選大牌子

正如其他奢侈品如腕錶，大牌子除了有名氣，也保證有無數的支持者，而且威士忌非常著重口碑，所以大牌子會深入考慮各種因素，不會令消費者失望，也有良好的品質保證。而且大牌子生產能力佳，歷史久遠，高年份佳作不用多說，就算是新作也有著良好升值潛力。一句到尾，要入手搶手貨，市場需求大的作品。因為在投資角度，味道的主觀因素影響較少，當然喜歡尋寶的也可，但就要特別有眼光。代表酒廠有The Macallan、Bowmore、Dalmore、日威如輕井澤、山崎等。

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（二）停產作品

不用置疑，最搶手的當然是已停產的作品，停產代表供給有限，需求大，別以為停產是因為消費者不受落，當年有個性的酒不被重視，今天卻是佳品，例如本來用作基酒調和的、1983年停廠的Port Ellen。但停產也不代表停廠，反而有些酒廠沒有關閉，卻停產了一些作品，常見於日威如宮城峽、竹鶴、余市等，因為酒廠的名氣會愈來愈大，而持有它們的停產作品，不怕沒有升值空間。順帶一提，其實舊酒比起高年份的酒更加搶手，因為高年份的酒仍然有貨，但舊酒已經買一支少一支。

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（三）新興酒廠

以上所說的，就算不渴求升值，也至少定必保值，不過威士忌好玩之處，有時也在於尋寶，考驗自己的眼光，所以不少酒廠新貴也是值得一試的。不過就要了解酒廠是純粹的新興品牌，還是在軟硬件上都有一定實力的。例如近年深受推祟的、去到威士忌酒吧也會得到推薦的秩父，雖然秩父在2008年才開立，但其實其創辦人是著名又已關閉的羽生蒸餾所的後代，除了品質有保證，也屬於微型生產，需求遠大於供給。還有另一家微型生產的日本酒廠，位於北海道的厚岸蒸餾所，於2016年開始營運，今年推出作品，酒廠釀造的是蘇格蘭重口味作品，那裡的風土更是與艾雷島相似，推出的有泥煤作品以及日本名物水楢桶。