曼谷Apple Central World名師操刀　樹冠設計展現實體店存在價值

蘋果影響著這一個時代，隨著幾乎每個人都會接觸到蘋果的產品，它甚至影響著我們的行為。但我們擁有它的產品，是否真的因為它的強大功能？正如股神巴菲特也會持有蘋果的股票，但他明明不會沾手科技股，只是因為他視蘋果為消費類公司。大部份的朋友擁有Mac機、iPhone，都未會用得盡其功能，但就覺得使用蘋果的產品是一種生活態度，而事實上，蘋果的確在消費者體驗上下了一番功夫。今回要介紹的，是在泰國曼谷剛落成的Apple Store，完美演繹上佳的零售體驗。

圖片來源：Foster + Partners

其實有沒有疫情的影響，人們都已在思考實體舖是否需要存在，不過實體舖往往都是品牌價值的體現，蘋果向來著重門市，自喬布斯年代，教主每年都會與門市的設計團隊會面，科技產品往往予人冰冷的感覺，但蘋果的產品卻沒有，蘋果的門市可以變化萬千，但有兩個條件是一定存在的，就是玻璃幕牆與木桌。

圖片來源：Foster + Partners

位於泰國曼谷的「Apple Central World」，是由著名建築設計團隊Foster + Partners操刀，設計概念是樹冠型的結構，用上大量的木材建成，加上天地合一的弧形玻璃幕牆，提供不間斷的視野，並透視出樹冠狀的內部結構。名為「Apple Central World」，當然是坐落於泰國最大的購物中心Central World，特意設計出別具雕塑感，在繁忙的都市中心提供安靜感覺，可以成為焦點所在，也為節慶活動期間提供一個吸引眼球的背景。

圖片來源：Foster + Partners

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早前才說過，世界各地只會出現愈來愈多的木建築，除了環保的考慮，也與人的心理有關，木材提供溫暖感，在水泥與金屬滿佈的城市，充斥著冰冷感，人們正面對著種種的天災人禍，心裡的壓抑感愈來愈大，以人為本的設計以及令人感到安心的建材是解救之道。「Apple Central World」直徑24.4米，中央的雕塑柱以1,461片歐洲白橡木鋪建而成，在天花扇形向外散開形成屋頂，營造出安心感。店外亦設有長椅和樹木，為當地人和遊客提供了一個安靜的休息場所。