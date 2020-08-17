【建築】紐約「後疫情時代」概念性摩天大樓　如樹一樣的自給自足

正所謂有危有機，在全球疫症肆虐期間，各地都在進行防護及預防工作，同時間也是一個機會去反思我們的生活環境有何所需，既為未來做準備，也能從中帶給人們更好的居住環境。因此而改變人們的生活習慣，正是所謂的「後疫情時代」。正如意大利建築師Piero Lissoni的工作室為紐約設計了一座概念性摩天大樓，名為「Skylines」的建築是一個自給自足的垂直空間，正是因應疫症而啟發出來的。

圖片來源：lissoniandpartners

全球冠狀病毒大流行，雖然隔離是一個因時制宜的措施，但也正好反思一個社區的獨立自主能力，甚至啟發出大廈自給自足的想法。「Skylines」轉化天然能源和資源，一棟大廈具備學校、體育設施和醫院，更有無土種植的農場以及綠化空間。佔地80 × 130米，無礙於城市土地不足的限制，向高空發展，低層是公共和文化活動設施，在上則是無土種植菜園及體育設施，甚至有醫院設計在內，可以應對健康緊急情況。再高的是學校、辦公室和Co-working Space，再上就是住宅，坐擁高層的城市景觀視野。

醫院的部份沉浸在綠色空間之中，平台上的植物利用雨水灌溉，隨著時間推移提供機會發展成樹木和灌木林，從而創造出垂直城市森林。是次的設計概念由樹所啟發，所建構的也非只是一所建築物而是完整的生態系統，回收能源系統正如一棵樹般收集太陽和風能，轉換成電能供居民使用，從雨中收集水分，用作灌溉，當中植物可以過濾空氣、吸收二氧化碳、產生濕度，形成一個微氣候改善環境，也可以阻擋陽光和噪音。

圖片來源：lissoniandpartners

Skylines不少的設計細節正好可以解決當下疫情的所需，獨立地滿足日常需求，當然，這個項目只是概念，要建好之後疫情可能已經不存在，但它既可以未雨綢繆，而且也相當符合現代人的健康生活所需，除了硬件，更重要的是住客的心理健康，會在優美的居住環境中得到安慰。