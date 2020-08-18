【電影美學】Blade Runner Glass原廠重推　名師出品配威士忌最佳

本世紀過了廿年，人類在科技上已經有莫大的突破，更有人說這是迎來奇異點的前奏。回想起廿年前還在說千年蟲，今天人類已準備火星殖民，另一邊廂，AI的發展愈趨成熟，預測未來甚至不少工種都會消失，只剩下與AI及機械人相關的職業。其實在上世紀不少科幻電影都在構想未來世界，例如經典的《Blade Runner》，既有外星殖民又有人造人的橋段，但更為引人入勝的，卻是人與人造人之間的感情。當中Harrison Ford飾演的Deckard，就與人造人Rachel發生感情甚至私奔。電影最後得到奧斯卡多項提名，也贏得BAFTA「最佳服裝設計」及「最佳美術指導」。而喜歡研究電影細節的朋友，也許就眼利地發現Harrison Ford在戲中品嚐Johnnie Walker的Black Label，當中所用的別具未來感的杯子，今天竟由原廠發售，可謂是定必入手之作。

圖片來源：《Blade Runner》

其實在2017年電影的續集《2049》推出時，Johnnie Walker就新作特別推出新設計，《Blade Runner》迷可能當日已經入手。而是次的「Blade Runner Glass」更加不容錯過，因為是當年電影用的同一款作品。應該這樣說，其實這個杯子本來是由著名意大利設計師Cini Boeri為意大利玻璃水晶生產商Arnolfo di Cambio操刀設計的Cibi杯具系列，當時是1973年，而差不多十年之後的1982年杯子就被選用在《Blade Runner》電影中，及後才更名為「Blade Runner Glass」，外形獨特、堅固，「X型」設計除了好握手，也別具未來感，容量為370毫升，是Old Fashioned杯的兩倍，所以又稱為「Double Old Fashioned Glass」。作品可於Arnolfo di Cambio網站選購，要價90歐元，另有正常Old Fashioned版（220毫升）可供選擇。

圖片來源：Arnolfo di Cambio

圖片來源：Johnnie Walker

《Blade Runner》之所以成為科幻片的經典，有幾個概念在當時而言是相當突破的，也一定程度上伸延到今天的思考，當時的科幻片熱潮是來自美國航天計劃以及1969年登月所帶來的太空狂熱，太空主題的電影紛紛出現，例如《星球大戰》系列、《2001太空漫遊》、《Star Trek》甚至《異形》等，Harrison Ford也因為在《星戰》飾演Han solo一角爆紅而獲得Deckard這個角色，而《Blade Runner》不只談及外星殖民，卻是首部作品談及複製人／人造人議題。今天我們還在人權問題上糾纏，但在《Blade Runner》的世界已無民族邊界，而轉移到人與人造人之間，後者如奴隸般工作，如果他們並非「人」，只是人創造出來的人造人／機器，那麼他們到底是人還是商品？有沒有被剝削？重點就在於創造他們的Dr.Tyrell將真人的記憶轉移至他們腦中，猶如上帝造人，即使如此，作為觀眾的我們以上帝視角來看還是沒有代入太多感情，直到主角Deckard本來清理人造人，最後卻與人造人Rachael相愛，到底是人間有情可以跨越物種，還是擁有與人無異的智能的人造人也是人？在未來當AI發展到一個階段，我們又該如何自處？重溫電影，喝一杯威士忌，再想想吧。