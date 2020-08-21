【葡萄酒】何謂Biodynamic Wine？一種月亮圓缺影響的神祕種植法

月餅都開賣了，令人感覺到絲絲的節慶氣氛在醞釀，月餅口感濃厚，不少朋友都會配上葡萄酒來平衡味蕾，但除了從味道出發，有沒有與月亮有關的酒可以更應節一點？原來有一種酒由釀造到品飲，都與月亮陰晴圓缺息息相關，它名為「Biodynamic Wine」。

Biodynamic Wine會使用天然肥料，例如在牛角裡放入牛糞埋在土壤中（圖片來源：Getty Images）

不少朋友可能都聽過了，而且Biodynamic Wine（生物動力農法葡萄酒）在種植過程中採用全天然的肥料，拒絕化學物質如農藥、除草劑等，容易與「Organic Wine」被混為一談，但其實Biodynamic Wine算是有機種植的一環，但卻不只是有機，主張配合月亮的周期加上地球附近行星的影響而製定一套種植和釀造葡萄的系統，當中星球對地球有著肉眼看不到的影響，例如在土壤中的微量元素的影響：鉀和鈣會直接影響到葡萄的生長及質素。剛才說過，Biodynamic Wine會使用天然肥料，最著名的做法就是在牛角裡放入牛糞埋在土壤中。

（圖片來源：avondalewine）

至於品飲上，也有一套根據月亮陰晴圓缺而製定的Biodynamic wine calendar，將一個月分成四個時段：「Fruit Day」，「Flower Day」，「Leaf Day」及「Root Day」，在不同時段飲用Biodynamic Wine會突顯出花果香或青草和泥土的味道。

對Biodynamic wine calendar有興趣的朋友可以閱讀《When Wine Tastes Best: A Biodynamic Calendar for Wine Drinkers 2021》（圖片來源：amazon）

說到這裡，大家可能都對於這種別具神祕感的葡萄酒有著興趣，如果想試試看，不妨嘗試來自澳洲McLaren Vale地區的酒莊Yangarra，是一家擁有有機和生物動力農法認證的酒莊，也稱得上為近年澳洲最著名的酒莊，屢次獲獎，例如Yangarra 2016 High Sands Grenache被澳洲葡萄酒權威James Halliday評為年度佳釀，而酒莊的釀酒師Peter Fraser，自2003年度獲得「最佳新銳釀酒師」、被評選為「2015年度最佳釀酒師」等，也帶領酒莊在2005年及2006年贏得Wine & Spirits年度最佳酒莊，這份成績單，已經有足夠信心令人嘗試。

Biodynamic Wine不只是有機，配合月亮的周期製定釀造系統，也保持土地可持續性（圖片來源：Getty Images）

「Yangarra」原來在澳洲原住民的語言中解作「來自大地」，酒莊使用全有機種植，釀造過程中也不會加入二氧化硫，在酒標可以見到「Preservative Free／PF」，也會因應Biodynamic wine calendar進行種植，盡量保持土地的可持續性及生物多樣性，健康的味道，或者可以喝得出來。不過最初Biodynamic Wine的「有機」味道是真的可以嚐出來，甚至並非人人可以接受的，簡單而言，就是有著一股泥土的氣息，不過隨時間及飲家的洗禮，今天的作品已經改良得更易接受。