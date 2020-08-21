租起整個島嶼！嚴選3間頂級度假酒店享受奢華私密Private Trip

在疫症蔓延時，與家人和朋友的相處時間都比以前少了；當一切回復正常後，不如來一趟放鬆身心的private trip，好好享受久遺的共聚時光。以下介紹這幾間海外頂級度假酒店，分別有佔地1公頃私人島嶼和備有多間套房的私人別墅，讓客人可以跟家人或一大班朋友享受五星級的假期。

泰國Samujana：Villa 24

位於泰國蘇梅島Samujana的Villa 24（ Villa 24 ）

位於泰國蘇梅島的Samujana，距離機場只有10分鐘車程，方便一家大小到訪。當中Villa 24是 Samujana度假村內最大的別墅，佔地接近2千平方米，一共有8間房間，幾個家庭一起入住都一樣可以。别墅裡除了有一般起居設施外，更有私人電影院、健身室、按摩浴缸和無邊際游泳池，滿足不同客人的喜好。加上Villa 24坐享泰國南面及西面海灣的景色，無論是日出或日落，大家都可以從最佳角度欣賞浪漫景色。

瑞士日內瓦Ultima Geneva：Grand Villa

位於瑞士日內瓦的Ultima Geneva Grand Villa（Ultima Grand Villa）

想到遠一點的地方散散心，到訪風景怡人的瑞士就可以選擇入住位於日內瓦的奢華私人別墅Ultima Grand Villa。整座別墅的空間非常寛敞，樓底高挑之餘，落地玻璃窗讓柔和的陽光滲進屋內，帶著家的感覺。這裡一共有 9間套房，能容納18位客人，大家更可預約專業接待員去照顧不同需要。要真正放鬆下來，Ultima Grand Villa亦提供按摩浴缸、桑拿、土耳其蒸氣浴、健身室等，讓大家疲倦身體可以得到紓緩。喜歡派對的朋友，別墅也設有酒吧、電影院、鐵板燒用餐區及酒窖，可盡情享受熱鬧時光。

馬爾代夫：Cheval Blanc Randheli

位於馬爾代夫的Cheval Blanc Randheli（Cheval Blanc Randheli）

若要完全離現實的煩囂，聽著海浪聲享受一個無人打擾的假期，筆者就會推介馬爾代夫的Cheval Blanc Randheli島嶼度假村，皆因這個私人島嶼每次只會招待一組客人，並有團隊提供24小時貼心服務，無論是每日餐飲、不同的戶外或水上活動都有專人度身安排。這裡一共有四間超過1千平方米的套房，踏出房外就是一望無際的印度洋，讓大家可以無憂無慮、盡情放空腦袋，與重要的人好好享受一個超豪華假期。