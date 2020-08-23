【2020年中秋月餅】盤點五星級酒店月餅　哪家出品才是頂級之選？

今年10月1日就是中秋節，在肺炎疫情肆虐下，今年中秋實在難以再說出「一年容易又中秋」。幾乎各行各業均受重創，其中酒店與餐飲業更是首當其衝。 趁著中秋佳節檔期，無論是酒店或餐廳，中廚或西廚都各出奇謀，在距離中秋尚有個多月時，已經推出多款特色月餅，創意傳統兼備，當然還有早買早享受的早鳥優惠。

飯後呷一口香茗，一邊細味月餅甜蜜，一邊與家人昂首迎月，應該沒有比這更好的中秋節目了。既然共聚不易，更要與摯愛親朋分享最珍貴的時刻。

半島精品店今年除8件裝迷你奶黃月餅外，更加推4 件輕巧裝迷你奶黃禮盒。（半島精品店）

1.半島精品店

提到迷你奶黃月餅，怎能不提香港製造的半島月餅。今年半島精品店的迷你奶黃月餅除以往8件裝禮盒（HK$388）外，更特別推出4件輕巧裝（HK$208）。喜歡茶香的話，半島迷你名茶奶黃月餅禮盒（8件裝 HK$418）內有鐵觀音、早餐茶、玫瑰紅茶及伯爵茶奶黃月餅各兩個。

由米芝蓮星級名廚鄧志強師傅構思的桂圓及合桃兩款奶黃月餅，今年亦載譽歸來。（半島精品店）

而由半島酒店中式餐飲顧問、米芝蓮星級名廚鄧志強師傅構思的桂圓及合桃兩款奶黃月餅，今年亦載譽歸來。除備有桂圓及合桃奶黃月餅各4件的星廚月餅禮盒（HK598）外，亦有星廚賞月禮盒（HK$1,888），內有桂圓及合桃奶黃月餅各4件之外，更備中式名茶一罐、骨瓷茶杯一對及骨瓷蓋碗一套，最適合中秋佳節與家人共享。

半島向來重視環保及致力回饋社會，除推出獎勵計劃鼓勵回收半島月餅盒外，更會與「喵坊」合作把月餅盒回收再生；同時我們亦會捐款予「樂餉社」，支持他們拯救及轉送剩食給弱勢社群。

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尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場 2696 6969

半島酒店嘉麟樓限量迷你奶黃月餅（8件裝 HK$580）。（半島酒店）

2.半島酒店嘉麟樓

1986年「發明」迷你奶黃月餅的嘉麟樓，其招牌迷你奶皇月餅每年都是港人熱搶的月餅之一。今年嘉麟樓除繼續推出限量迷你奶黃月餅（8件裝 HK$580）外，更首度推出限量 2,020 盒的迷你心形奶皇月餅（8件裝 HK$630），隨盒附特別設計的限量版心意卡乙張，禮盒其中HK$50將撥捐ImpactHK。

嘉麟樓今年首度推出限量 2,020 盒的迷你心形奶皇月餅（8件裝 HK$630/ 半島酒店）

禮盒之外，嘉麟樓亦有推出中秋節禮籃（HK$3,888）裡面包括限量迷你奶黃月餅外，還包羅 30 頭中東乾鮑、18 頭花膠及瑤柱等。

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尖沙咀梳士巴利道半島酒店 2696 6828

港島香格里拉夏宮的珍品80年陳皮豆沙月餅收藏禮盒（8件裝 HK$1,188）乃今年必試月餅之一。（港島香格里拉）

3.港島香格里拉大酒店

港島香格里拉最不能錯過的月餅，必定夏宮出品的珍品80年陳皮豆沙月餅收藏禮盒（8件裝 HK$1,188）。陳皮年份愈久，不但味道愈醇香、藥用價值愈高，價值亦當然愈高。而這款載譽推出的迷你月餅，選用了80年陳皮，矜貴之餘，香醇味道與紅豆蓉更是絕配。收藏禮盒特別以酒紅色絹面設計，內分八格小抽屜，精美禮盒內更附有一面鏡子，中秋過後還可用作首飾盒。

七星伴月禮盒（8件裝 HK$998），中間是震撼的六黃白蓮蓉月餅，旁邊七件迷你月餅，口味創意傳統兼備，最適合一家同享。（港島香格里拉）

喜歡一次過擁有傳統與創新月餅的話，當然首選七星伴月禮盒（8件裝 HK$998），中間是震撼的六黃白蓮蓉月餅，旁邊的七件迷你月餅，口味包括朱古力、蛋黃白蓮蓉、松子白蓮蓉、雲呢拿籽奶黃、蛋黃豆沙、陳皮豆沙及蛋黃黃蓮蓉。

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香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店 2820 8551

九龍香格里拉香傳三十年陳皮豆沙月餅（8件裝）。（九龍香格里拉）

4.九龍香格里拉大酒店

至於對岸的九龍香格里拉，除了同樣矜貴的香傳三十年陳皮豆沙月餅（8件裝）之外，還有全新推出的香傳廚神禮盒，內有迷你玫瑰糖白蓮蓉蛋黄月餅（8件裝），以健怡雲南玫瑰糖，配以幼滑的白蓮蓉及金黃鹹蛋黃，加上特製的玫瑰型月餅模，傳統得來充滿新鮮感。禮盒更以LED中秋燈籠設計，限量供應100盒。

至於創意選擇，就有抹茶控必搶的迷你抹茶紅豆柚子白玉月餅（9件裝）。入口有如傳統日式甜品，香脆外層滲著濃厚抹茶香，加上紅豆蓉與柚子白玉，甜而不膩，稍稍加熱更有流心效果，最適合中秋拍照打卡。

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九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店 2733 8483

由Butterfly Patisserie 餅房行政總廚 Holger Deh 炮製的迷你朱古力月餅禮盒（6件裝 HK$438/ 香港瑰麗酒店 ）。

5.香港瑰麗酒店

今年瑰麗酒店用上藝術家鄧啟耀的香港山水畫作禮盒設計，而月餅模更是以酒店建築為靈感。傳統雙黃白蓮蓉月餅禮盒（4件裝 HK$498)，以及瑰麗迷你雜錦月餅禮盒（6件裝 HK$428）外 ，酒店中餐廳彤福軒亦推出迷你奶皇月餅禮盒（6件裝 HK$428)，而女生最愛的Butterfly Patisserie則推出迷你朱古力月餅禮盒（6件裝 HK$438）。

迷你朱古力月餅由餅房行政總廚 Holger Deh 以其招牌優質朱古力製作，朱古力入口香濃幼滑，甜味之中更帶甘香，乃朱古力迷無法抗拒之選。酒店另有兩層式的彤福軒特選茶葉月餅禮盒（HK$498），上層為彤福軒迷你奶皇月餅6件，下層則盛載高級武夷大紅袍茶葉禮罐。

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尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside 3891 8888

今年Ritz-Carlton的8個迷你奶黃月餅的「喜‧盈」中秋月餅禮盒（HK$388）繼續採用薩凡納藝術設計大學（SCAD）學生的設計。

6.麗思卡爾頓酒店

Ritz-Carlton今年繼續與薩凡納藝術設計大學（SCAD）的學生合作設計中秋禮盒，今年作品以孔雀比作嫦娥的嬌柔美態，其中盛載著8個迷你奶黃月餅的「喜‧盈」中秋月餅禮盒（HK$388），色調摩登且繽紛奪目，為佳節送上節慶氣氛。

而酒店的米芝蓮二星食府天龍軒亦限量推出自製中秋月餅及熟茶禮盒（HK$728），由天龍軒主廚劉秉雷師傅主理，自製迷你奶黃月餅（8件裝），配以15年陳年普洱熟茶（6包裝）禮盒。數量有限，售罄即止。

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Cafe 103 尖沙咀柯士甸道西一號環球貿易廣場103樓 2263 2270

天龍軒 尖沙咀柯士甸道西一號環球貿易廣場102樓 2263 2150

龍景軒精裝迷你月餅禮盒（6件裝 HK$560），一盒有齊今年新口味南棗合桃、子薑皮蛋月餅、及黑松露單黃白蓮蓉月餅。（四季酒店）

7.四季酒店

潮流興養生，今年米芝蓮三星中菜廳龍景軒亦加入推出健康月餅的行列。由行政主廚陳恩德率領星級團隊限量製作的全新南棗合桃迷你月餅（6件裝 HK$530），以補中益氣的南棗入饌，營養豐富且具抗炎養血功效，加上卡路里相對較低，最適合追求健康的女生。而合桃除了與南棗的軟糯口感及甜酸口味配合得天衣無縫，更是補腦的超級食物，就連蛋奶素食者亦可大快朵頤。

龍景軒另有精裝迷你月餅禮盒（6件裝 HK$560），一盒包含了三款口味，包括今年新口味南棗合桃、子薑皮蛋月餅、及黑松露單黃白蓮蓉月餅，新款和經典口味俱全。於網上購買龍景軒月餅可免費獲贈瑜茶舍茶葉一盒。

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中環金融街8號 3196 8708

文華東方的經典扇形除了用於禮盒，連月餅模亦以扇形設計。（文華東方酒店）

8.文華東方酒店

香港文華東方酒店除了傳統的雙黃白蓮蓉、雙黃蓮蓉及奶黃之外，必吃就是迷你雜錦月餅禮盒（6件裝 HK$438）經典扇形禮盒內有令人停不了口的雲呢拿奶黃，還有流心朱古力，以及最經典的奶黃月餅口味。

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中環干諾道中5號文華東方酒店文華餅店 2825 4008

金葉庭華貴四式迷你月餅（8件裝HK$688/香港港麗酒店）

9.香港港麗酒店

開業30周年的港麗酒店金葉庭，今年繼續由尹鐘耀師傅匠心製作多款月餅。喜歡傳統的，有傳統白蓮蓉蛋黃中裝月餅（6件裝 HK$398），還有集齊各種傳統口味的華貴月餅（6件裝 HK$428）裡面包括棗蓉松子蛋黃、黃白蓮蓉蛋黃、紅豆蓉蛋黃、黃蓮蓉蛋黃、低糖白蓮蓉、五仁鹹肉。喜歡新派的話，還有金葉庭華貴四式迷你月餅（8件裝HK$688）內有陳皮紅豆蛋黃、綠茶蛋黃、碳烤金薯蛋黃和黑芝麻蛋黃各兩件。

傳統口味的華貴月餅（6件裝 HK$428）裡面包括棗蓉松子蛋黃、黃白蓮蓉蛋黃、紅豆蓉蛋黃、黃蓮蓉蛋黃、低糖白蓮蓉、五仁鹹肉。

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金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座 2822 5777

Tiffany's紐約吧威士忌朱古力月餅（4件裝 HK$428/ 海景嘉福洲際酒店）

10.海景嘉福洲際酒店

酒吧被勒令停業下，今年中秋更不能沒有Tiffany’s紐約吧威士忌朱古力月餅（4件裝 HK$428）。今年酒店繼續以四款單一產地朱古力，融合Tiffany’s 約吧自家熟成的蘇格蘭Spryside威士忌，四款單一產地朱古力包括來自加納的85%黑朱古力、厄瓜多爾的70％黑朱古力、64%可可成份的越南朱古力，以及58%的格林納達朱古力。配上Tiffany’s 紐約吧自家雪莉味迷你橡木酒桶熟成六星期的Speyside，圓潤飽滿且馥郁芳香的酒體，讓月餅味道層次更加昇華。

海景嘉福洲際酒店今年首次推出迷你流心奶黃月餅（6件裝 HK$318）

酒店今年更首度推出迷你流心奶黃月餅（6件裝 HK$318），由海景軒行政總廚梁輝雄師傅精心炮製，精選優質牛油，配以油潤酥香的高郵鹹蛋，令外皮鬆香而內餡超軟滑。所有月餅於8月31日前訂購更可享75折優惠。

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尖沙咀東麼地道70號 2731 2883

米芝蓮明閣迷你金桔奶黃月餅（6件裝 HK$388/香港康德思酒店）

11.香港康德思酒店

米芝蓮星級粵菜明閣今年推出兩款明月餅禮盒，包括大受歡迎的迷你金桔奶黃月餅（6件裝 HK$388），以香甜的奶黃與微酸金桔融合，為傳統口味添上新意；另有今年新推的迷你綿繡月餅拼盒（6件裝 HK$388），裡面既有大熱金桔奶黃口味，還有全新栗子豆沙及傳統的蛋黃白蓮蓉。

明閣迷你綿繡月餅拼盒（6件裝 HK$388），備大熱金桔奶黃、全新栗子豆沙及傳統的蛋黃白蓮蓉。

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旺角上海街555號香港康德思酒店L樓層 3552 3301

Eaton HK逸東軒今年以蒸籠作月餅禮盒設計，彰顯本土飲茶文化，更印證酒店的可持續發展承諾。（Eaton HK）

12.Eaton HK

米芝蓮一星中菜廳逸東軒今年以蒸籠作月餅禮盒設計，除了彰顯本土飲茶文化，更印證酒店對可持續發展的承諾。

迷你「奶皇迎月」禮盒（6件裝 HK$388）蛋香濃郁，皮薄鬆軟，香甜幼滑，令人一試難忘。

兩款星級迷你月餅秉承傳統秘方，分別有迷你「奶皇迎月」禮盒（6件裝 HK$388）蛋香濃郁，皮薄鬆軟，香甜幼滑，令人一試難忘；而迷你「金黃明月」禮盒（6件裝 HK$388）乃逸東軒的蛋黃白蓮蓉月餅，用料講究，以口感細滑的白蓮蓉配上甘香的鹹蛋黃，入口香甜油潤，為佳節增添喜慶氣氛。

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九龍彌敦道380號Eaton HK B2樓層 2710 1093

星宴兩款月餅禮盒均附瑜茶舍武夷大紅袍茶葉及星宴自家干貝金腿秘製XO醬。（W Hotel）

13.香港W酒店

星宴中菜廳今年推出兩款月餅禮盒，包括雙黃白蓮蓉（4件裝 HK$468）及迷你奶黃月餅（6件裝 HK$438），每款均附瑜茶舍精選上等武夷大紅袍茶葉（兩枚），以及由中菜總廚陳忠秋師傅精心製作的星宴自家干貝金腿秘製XO醬，為中秋帶來不一樣的滋味。

喜歡以香檳與親友共聚的話，W酒店另有月餅配香檳禮盒（HK$888），包括奶黃月餅兩盒及Veuve Clicquot Yellow Label香檳兩瓶，為你帶來不一樣的微醺中秋時光。

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九龍柯士甸道西1號香港W酒店1樓 3717 2848