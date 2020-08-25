【威士忌】Bowmore推出37年神獸系列　中文名「波摩」用意是⋯⋯

繼月頭名車Aston Martin與蘇格蘭艾雷島酒廠Bowmore推出聯乘之作，以25瓶限量、要價5萬英鎊成為一時熱話，但Bowmore最近又釋出消息，要推出一款以中國神獸為主題的系列，還是專為上海Whisky L而設的，一起來看看這款神獸有何獨特。

月頭推出「Aston Martin × Black Bowmore DB5 1964」，世上只有25瓶，要價5萬英鎊（圖片來源：Bowmore）

原來這個神獸系列「Chinese Mythical Guardians Series」，在去年8月已經推出了一款，正是「Dragon Edition」，至於今次則是鳳凰，兩款設計上沒有大的突破，畢竟是同一系列，但最「吸引眼球」的，卻就是酒標上偌大個「波摩」品牌中文名字，老實說乍看之下還以為是獨立裝瓶作品。

專為上海Whisky L而推出的「36-Year-Old Fenghuang Edition」（圖片來源：Bowmore）

品牌指出之後還會出多兩款，會否是白虎及玄武就不可而知了，因為要留意的是，是次的作品英文為「Fenghuang」，並非「Phoenix」，因為西方的不死鳥與東方的鳳凰並非同一種「生物」；此外，鳳凰也並非「朱雀」。因為青龍白虎朱雀玄武與其是四大神獸，更類似於神，象徵了「四象」，也代表四個季節。至於鳳凰並非神而是瑞鳥，兩者不是一個層次，而且鳳和凰本是一雌一雄，成雙成對，但同時又從屬於龍，所以龍鳳走在一起，慢慢人們就混淆了以為鳳凰屬於純陰的代表。

Bowmore向來以雪莉桶泥煤煙熏威士忌而聞名（圖片來源：islay.com）

只不過，早在去年品牌就曾指明所推出的四款神獸系列是四大神獸，而既然是次又用上「Fenghuang」而非「Phoenix」，證明品牌是有心遵從中國神話傳統的，可是卻未免棋差一著，恍如是真的混淆了鳳凰及朱雀了，最重要的是，在中國神話，鳳凰可以有很多隻，但朱雀及其他四像都是獨一無二的。然而，再看品牌的解釋，是次的作品旨在突題「美德和優雅」，又明顯是致敬鳳凰。

是次的作品除了在二次雪莉桶陳年三十多年，也過桶到一次雪莉桶陳年三年（圖片來源：Bowmore）

但不管如何，是次的作品也是一款值得留意之作，以37年而言算是相當高的年份，Bowmore向來以雪莉桶泥煤煙熏威士忌而聞名，赤紅色的酒體對得住朱雀之概念。為何要特別標榜雪莉桶泥煤呢，因為這並非常見的配搭，雪莉酒桶本身帶有一股硫磺味，是因為二氧化硫被用來作為葡萄酒的防腐劑，最後殘留在木桶內，平時會被酒的味道覆蓋，一旦配上泥煤味就會被突顯出來，所以雪莉桶泥煤威士忌要做得好並不容易，而Bowmore就是其表表者。是次的鳳凰先用二次雪莉桶陳年三十多年，再過桶到一次雪莉桶陳年三年，最後以52.1酒精度裝瓶，帶有馥郁的水果香和煙燻風格，散發著優雅的木香、熱帶水果風味及陳年皮革氣息，還有溫暖的香料味作點綴。作品將於及後的上海Whisky L上登場，售價為2,200美元，比「Dragon Edition」貴上200美元，同樣限量888瓶。其實有數據指出近年中國的威士忌消耗量有所下降，未知這是否Bowmore大力在中華地區推廣新作的原因？