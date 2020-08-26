【Fine Dining】瑰麗酒店疫情創新方式　五星級餐飲體驗搬到家中

來到8月下旬，不穩的天氣和疫症的影響，大家應該更常待在家中於網上訂餐用膳。如果吃膩了屋企附近的餐廳，或想要在特別的日子來點不一樣的晚餐，香港瑰麗酒店最近推出一系列的外送套餐就非常適合。當中的私房菜到會服務，更可說是把酒店五星級的餐飲體驗搬到家中，為單調的抗疫生活帶來一點奢華享受！

Rosewood on the Move私房菜體驗Chaat餐廳（瑰麗酒店）

這個Rosewood Chef Supper Club私房菜體驗是由酒店旗下餐廳CHAAT, HENRY, Bayfare Social 及 Asaya Kitchen的主廚親自主理；只要跟酒店提出你的飲食喜好和需要，主廚的團隊就會製定菜單，在你的家中為你烹調。由購買食材，以至烹調及清潔，酒店都有專人安排妥當，令你盡情享受特別的一晚。而香港瑰麗酒店另一個外送及外賣自取服務，也提供了以上四間餐廳的美食，可讓大家安在Office或家中享受餐廳招牌菜式。

除了外送Fine Dining叫人興奮，精緻的Afternoon Tea相信也能讓女士們的心情立即好起來。酒店的Butterfly Patisserie以一系列特色甜點為賣點，它們的寶石朱古力和手工製蛋糕都是由擁有20多年製作甜品經驗的餅房總廚Holger Deh悉心創作，口味獨特之餘外表亦超級精美，引來不少女士棒場。今個月它們的Afternoon Tea Set亦開始可供外賣自取，當中包含多款鹹甜點、大溪地雲呢拿千層酥及新鮮焗製英式鬆餅，讓大家可以買回家中，與好朋友過一個悠閒的下午。

餅房總廚Holger Deh創作Afternoon Tea Set（瑰麗酒店）

對於酒精系朋友而言，來一轉Happy Hour是下班後的指定動作；雖然現在未能到酒吧暢飲盡興，但Darkside Bar推出的Bocktail樽裝雞尾酒，也可以讓大家與朋友安在家中把酒談歡。這款樽裝雞尾酒是由Darkside Bar調酒顧問Giancarlo Mancino調製，分別有Cognac Old Fashioned、50/50 Martini 及Easy Negroni，只要加入冰塊就可以享用。

Darkside Bocktail樽裝雞尾（HKD220/100ml、HKD280/350ml）；另外更有三支裝禮盒發售 （HKD550/3x100ml、HKD750/3x350ml）（瑰麗酒店）

INFO

Rosewood Hong Kong 九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 3891 8888