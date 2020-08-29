【私密旅遊】法國全新滑雪度假村　入住私人小木屋享受雪國之旅

除了飲食購物團，身邊總有朋友組隊到外地上山下海；雖然今個夏天未能出遊，但到冬天來臨，疫情或許有所退卻之時，一趟私人滑雪之旅相信可以滿足好動又渴望頂級享受的你！最近奢華度假酒店集團Ultima Collection就宣布它們於法國的滑雪度假村將今年年底開幕，推出13間私人小木屋，更設有私人通道讓客人通往滑雪場，令整個假期變得更奢華專屬化！

酒店坐落於法國著名滑雪勝地三峽谷（Ultima Courchevel）

提到法國著名的滑雪地點，三峽谷(Les Trois Vallées)是其中最受歡迎的區域，而今次介紹的Ultima Courchevel坐落於三峽谷的中心點，鄰近還有蔥仁谷(Val Thorens)及梅里貝勒(Méribel)，組成了全球最大型的冬季滑雪勝地，是滑雪愛好者必到之處。附近還有貝爾韋代爾(Belvedere)小區，四周都是迷人的自然景色，一家人可以去散散步，享受法國得天獨厚的美麗。要到訪Ultima Courchevel，大家可以選擇飛往日內瓦或里昂國際機場，酒店會提供貼心的接載服務；想要更奢華的享受？酒店亦可安排私人飛機和直升機，前往谷雪維爾高地機場或尚貝里機場接送，讓大家舒適的展開滑雪假期！

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整個度假村由13個私人豪華小木屋組成，每間房都能欣賞河谷及Dent du Villard峰頂；加上落地玻璃及露台的設計，讓客人可以坐在山脈前來一個豐富的早餐，看著覆蓋著白雪的山峰，心情一定會豁然開朗吧！房間內設有4-5間連浴室的睡房，可容納8-10位客人，是一大班朋友或幾個家庭一起度假的好選擇。說是奢華之旅，酒店的服務當然不只提供基本的room service，還有24小時禮賓服務，安排管家照顧大家的需要，另外更有私人廚師，讓客人可留在小木屋中享受晚餐。

來到假期的重點，大家可以盡情享受總長600公里的滑雪道，一邊滑雪一邊欣賞3千多公頃的自然景觀；酒店更設有私人通道讓客人往返滑雪場，令整個體驗更專屬化。初次滑雪的朋友，可以先跟隨教練體驗滑雪的樂趣；如果你是滑雪高手，Ultima的專業團隊更可帶你到高山探索，或挑戰Creux Noirs峰頂，享受極限快感。若只是想在一片茫茫白雪中好好放鬆，度假村亦設有兩個水療中心、室內/室外游泳池、桑拿浴室、土耳其浴室、按摩浴池及獨特護理房間，為大家提供全面的美容及健康護理。