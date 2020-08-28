創意餐廳Cobo House疫市開幕　藝術與美食交融　要客人捨棄定義

有到過K11 Musea這座香港文化矽谷、時尚名所的朋友，定必有好奇過為何到不了六樓？這神祕的一層近日終於揭開面紗，原來其中一部份是揉合美食與藝術於一身的創新餐廳Cobo House。然後大家又會好奇，最近稱得上為食肆寒冬的抗疫期間，餐廳竟然在此時開幕？我們由餐廳理念以至菜式概念去一一了解。

圖片來源：Cobo House

首先，原來「Cobo House」的Cobo是代表波希米亞休閒風格，所以餐廳的空間以水泥色系為主，開放式空間既明亮又富有現代感，最吸引眼球的有兩個地方，首先是餐廳內多件世界級藝術家作品，恍如置身於藝術展之中。食物與藝術，正好是人類最敏感的感官享受。然後環顧四周，發現全都是落地玻璃可以飽覽壯麗維港景色。

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不少朋友都指出，到餐廳用餐有時最深感受的是餐廳環境，畢竟有一個心曠神怡的用餐環境的確令整個體驗都加分。然而，說到餐飲始終都是放入口的體驗、味蕾上的享受才是最真實。Cobo House請來了兩位有著豐富國際經驗的本地廚師──Ray Choi（蔡韶殷）以及Devon Hou（侯煒妍）來擔仼新仼行政總廚。雙主廚的特點是，他們各有所長，既可以互相配合、提升，而在思考菜單時，多一個思維所帶來的增益可不只是一倍。原來餐廳每六個星期就會換一次神祕菜單，而剛開幕為大家帶來的就是六道菜或八道菜的「餐刀與湯匙系列」。

Ray Choi（左）以及Devon Hou（右）（攝影：黃寶瑩）

餐廳旨在破舊立新，雙主廚的魅力就體現在餐刀與湯匙之上，原來餐刀和湯匙向來都擺放在餐桌上同一邊，但事實上它們永遠不可能一起用到。正如Ray和Devon的個性南轅北轍，合作起來卻正好各取所長又合拍。

日本鯛魚刺身（圖片來源：Cobo House）

再為大家介紹「餐刀與湯匙系列」的序幕，首道菜為日本鯛魚刺身，這是Chef Ray擅長的日式料理，作為開胃菜味道卻相當複雜，祕製醬汁則是由擅長西班牙菜的Chef Devon炮製的凍湯，由車厘茄製成，再用上水果界中的魚子醬「指橙」以及日本酸薑作點綴，當然是鮮甜開胃，但最匠心獨運的，卻是鯛魚本身原來用上了昆布醃製兩天，改變肉質、增加鮮味，突顯日本人最推崇的第五味「Umai」（旨味），也做到愈咬愈鮮甜的效果，而凍湯的酸度又正好將之襯托出來，一道前菜就盡現雙主廚的心機。

（圖片來源：Cobo House）

至於另一款非常受歡迎的菜式，就是香港人都愛的蠔，這隻蠔適合一口吃掉，任由濃郁複雜鮮味在口腔中爆發。選用了日本北海道厚岸的蠔是Chef Ray的主意，這款蠔在香港並不常見，而這道菜的構思則是Chef Devon在研究白奶油醬汁時所啟發，蠔以慢煮保留極盡鮮美，配以希靈魚籽及三文魚籽增加口感及複雜性，厚岸蠔的好處是清爽鮮甜而不太鹹，因為要配上兩種魚籽。與生蠔不同的是，既保留到鮮味而又不怕生冷，口感溫暖而豐富，突顯出每種食材的必要性。在菜單的最後還有一道點亮味蕾的甜點，來自山梨縣的時令白桃、白米味泡芙，配上兩位主廚最愛的紫蘇雪糕，在之前複雜的味覺體驗之後是一個很舒服的作結。

兩位主廚更匠心獨運地自製陶製餐具（圖片來源：Cobo House）

了解過餐廳的菜式之後，大家可能會感到一絲迷惘，到底Cobo House是一家主打甚麼的餐廳？其實這正正是餐廳以及兩位主廚想帶出的訊息，以他們的經驗、所選用的食材以至是烹調手法都相當國際化，他們並不想客人去定義，而是放開思維及心情去享受食物。Chef Devon的寄語是：希望來到餐廳的客人可以放下心中的包袱，欣賞無盡的海景、來自世界各地的藝術品，不需要聚焦在菜單而是盡情放鬆及享用美食。至於Chef Ray亦指出：實在無理由來到一家高級餐廳也要身心拘謹地用餐，但這往往是客人給予自己的壓力。雖然Cobo House給予兩位主廚無限的自由與可能，呼應了波希米亞精神，但他們卻認為這是一個挑戰，無框框之下盡全力去思考好每一道菜式。所以，如果問Cobo House是一家甚麼餐廳，相信是一家當你面對人生一大難題：想不到食甚麼時候的好選擇，最好就是懷著接受驚喜的心將思考的負擔交給廚師吧。