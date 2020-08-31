【設計】專訪scenarioDNA創辦人：文化趨勢如何影響未來經濟？

人類是會不斷進化的動物，縱使面對著難關，都總會找到突破口，重點是當中的方法。受到疫情的影響，相信已經改變了不少人的生活習慣及行為，經濟也因此而受到打擊，但這到底是有危有機，還是純粹的經濟危機？再者，近年我們會見到不少有歷史的品牌都力求創新，迎合著年輕化、數碼化的趨勢，這都是文化上的改變。接下來，我們有幸得到大師的指點迷津，要說的正是著名顧問公司scenarioDNA的共同創辦人Tim Stock，藉著年度設計界盛事「設計『智』識周」（KODW）的舉行，他也會作為講者身處其中為大家分享他的所想，藉此機會再為我們一一解答這些屬於時代的問題。

圖片來源：Tim Stock

scenarioDNA這家顧問公司可能大家略有所聞，而Tim Stock就結合消費人類學和數據科學為來自世界各地的客戶提供意見，更利用計算語言學和機器學習開發了一項專利文化繪圖（Culture Mapping）的研究方法預測文化潮流趨勢，將之視覺化呈現出來，不少知名的品牌例如金寶、宜家家居、Nike、希爾頓全球酒店集團和本田等都是他們的客戶。而我們要問他的首個問題，就是COVID-19為全球各行業帶來的變化。

Tim Stock經常發表有關文化和創新的演講，並登上各大刊物如《紐約時報》、《金融時報》、《廣告時代》和《Quartz》等，也是今屆「設計『智』識周」的講者之一。（圖片來源：KODW）

Tim Stock指出，疫情使大部份行業的脆弱性更加清楚浮現出來，最大的影響相信是旅遊業及時裝界，後者已經徹底改變了，旅遊影響著文化和奢侈品行業，疫情使之環環緊扣地受打擊。接下來可能會見到店舖的重開人們都會在門口排隊，但只是短期的現象，因為疫情使每個人都集中在適應性和可持續性的需求之上，以人為本的設計也變得至關重要，但都是長遠的步伐，而不是僅僅聚焦在馬上就能賣出的產品之上，因為實現短期目標時，我們往往會感到有成就感，但也往往與長期思維不符。

他又發現醫療診斷學的興起相當有趣：「在未來5年其發展將會相當迅速，疫情打破了診斷的現有範圍，線上體溫探測和密切接觸跟蹤等這些新興的診斷方法顯得更加實用。而自我健康管理和遠程醫療技術將更具價值。」不過他又指出我們需要更加謹慎地對待這些醫療上的便利，我們的家可能成為看病的地方，醫療數據集中在遠端，所以需要抱有更廣泛的道德視角及新方式去管理和共享我們的私隱。

圖片來源：Tim Stock

另外，問及近年來發現到最有趣的人類行為，Tim Stock覺得Z世代的新興行為頗具啟發性：「在數碼化的世界年輕人能夠找到獲得自己的意識的方式。他們對數碼工具控制生活各個方面持著憤世嫉俗的態度，但是在尋找擺脫方法方面非常有創造力。他們在接受這個世界同時發掘當中的應變能力和實現變革的願望令人難以置信。」有見及此，Tim Stock覺得我們將看到影視業有趣的復興，「約束孕育了創造力，我們可能會看到串流、影視平台轉移到拉丁美洲和亞洲等新興市場。」

圖片來源：Tim Stock

最後他又指出，隨著數碼技術的興起，社會進入了更具創造力的經濟體系，然而，不論是學校還是企業都未能有效分析和利用這些創新技能，衡量未來哪些工作將有價值的最好方法，是了解我們與機器和機器學習的區別。機器學習不同於人類，我們需要更好地培養獨特的人類學習才能，與機器一起工作。創造力是至關重要的人類特質，需要不斷加大教育投入，運用創造性思維的工作將是最可持續的。近年很好的例子是：電玩《刺客教條》的遊戲設計師幫助重建巴黎聖母院的圓頂。