以丹麥幸福哲學融入日本山谷中　三重縣Hygge Circles度假營地

近年，北歐國家都穩佔「全球幸福指數排名」的頭三位，令大家不禁對北歐人的幸福哲學感到非常好奇。來自丹麥的生活態度「Hygge」也慢慢廣為人知。同樣注重生活質感的日本，在三重縣員辨市的推動下，就與丹麥百年戶外用品品牌 Nordisk一起合作，於三重縣的山林中建造以「Hygge」為設計理念的度假營地-「Hygge Circles」，並快將於明年開幕。相信熱愛露營同時嚮往簡單生活的香港人都會非常期待這個與別不同的營地。

營地被一片叢林包圍（Hygge Circles）

今次合作計劃的選址原本已是一片營地，被一片叢林包圍，神秘又帶著仙氣，令人深深感受到日本人與大自然相互並存的可貴。要把舊地翻新活化並加入「Hygge」元素，就分別邀請到丹麥建築設計公司 Third Nature、負責結構設計的 Structured Environment、丹麥永續設計公司 Henrik Innovation 與日本建築師 Masahiro Katsume一起參與。

他們把營地分成四個主題園區，包括Nordisk 帳篷區、小屋區、教育園區與自然園區，並以「圓」為概念去規劃這片營地，感覺就如以往的原始部落一樣讓大家聚在一起，相信除了能在這裡跟家人和朋友享受露營之樂，也能認識同樣熱愛大自然的新朋友呢！

分為Nordisk 帳篷區、小屋區、教育園區與自然園區。（Hygge Circles）

全新的營地除了讓來到的客人感受到舒適的幸福感外，也望能夠達到永續發展目標，為自然環境出一分力；因此園區都是由可降解或可再生材料建成，再配合Nordisk半永久性的帳篷，讓遊客將有一系列舒適豪華的住宿選擇，同時更靠近大自然，了解可持續性的重要，真切的體驗北歐戶外生活方式。在園區中亦有多條遠足小徑，連繫著四圍多樣化的自然環境；想一覽風景如畫的景觀，更可攀上鄰近的山脈，眺望太平洋。