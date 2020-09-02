【設計】專訪美國城市創新顧問：科技為人而生　淺談未來發展方向

人類創造科技，而科技帶給我們便利，然而在這世紀人們開始對科技感到懼怕，害怕科技會最終掌控了生活。事實上這一刻已經看得出一點端倪，例如我們已經離不開智能電話與互聯網，沒有帶電話根本出不了街，甚至連待在家中都不可以。對於科技的反思，現今有不少專家正在著手研究，例如歐洲委員會的城市創新特別顧問Carlo Ratti，同時於美國麻省理工學院任教並擔任Senseable City Laboratory的總監，也是國際設計工作室Carlo Ratti Associati的創辦人，他參與了今屆年度設計界盛事「設計『智』識周」（KODW），從中探討嶄新科技如何影響都市生活，藉此機會，我們也有一些問題要請教，例如常見的互聯網滲透帶來的問題、自動駕駛等未來趨勢，都是我們所關心的。

Q：你如何看新技術對未來的影響？

A：互聯網滲透我們的居住空間，並逐漸成為「物聯網」，將我們的城市變成了智能且可感知的空間。從能源到廢物管理、從交通到水資源分配、從城市規劃到公共活動等無數種應用，我們（Carlo Ratti Associati）的項目旨在研究技術和城市之間的接口。隨著這些發展，人民將有能力做出選擇，使城市更加智能化，但我們理解的「智慧城市」並非由科技驅動，而是更傾向於「以人為本」。

Carlo Ratti Associati今年的作品「Lugano Waterfont」是一個位於瑞士盧加諾海濱的計劃，設計了一個新的公共娛樂空間系統，其中包括一個水上導航系統和重構道路連接的漂浮花園島。（圖片來源：Carlo Ratti Associati）

Q：你理想中的未來城市是？

A：莎士比亞問：「What is a city but the people?」這個問題延續到半個世紀以後。理想的城市始於賦予公民權力。

著眼點應該是人類優先於技術。每種技術都有不同的結局，以自動駕駛為例，最終可以普及汽車共享： 你的汽車可以帶你去上班，然後再接另外的乘客，甚至可以容納同時前往不同目的地的乘客。如果實施得當，可能會使城市中的汽車數量急劇減少，除了可以縮短通勤時間並減少環境影響。但接下來，也可能出現相反的情況，交通成本下降太多，以致公共交通被完全淘汰，而實際上，車輛的數量卻在增加、更多的汽車被閒置，政府在其中就擔受重要的角色，決定結局是哪一個走向。

Carlo Ratti教授修讀建築和工程出身，他的作品曾於多個國際場館展出，包括威尼斯雙年展、紐約MoMA、倫敦科學博物館和巴塞隆拿設計博物館。（圖片來源：Carlo Ratti Associati）

Q：你認為現在人們的生活是變得更加幸福還是不快樂？從你的角度來看，甚麼元素可以增加我們的幸福感？目前我們社會中最缺乏的元素又是甚麼？

A：我堅信，如果我們將更多的大自然融入城市，我們就會更加快樂。我相信哈佛同事E.O. Wilson所提出的概念「Biophilia」（意指「親生物」，熱愛大自然、同時與大自然聯繫），Biophilia假定人類對自然有一種先天的嚮往。

在短期內，由於在家工作了很長時間而疏遠了社交，我們正失去與親朋交流的機會——這些為我們帶來創意和挑戰的觀點的來源。隨著保持社交距離的措施逐步放寬，恢復社交網絡的多樣性應該成為我們的首要任務。另外公共空間、共用工作空間等正是我們的社會目前嚴重缺乏的，這是社會學家所說的「弱聯繫」，即是我們與熟人之外的社會關係。

Q：你最欣賞哪些城市？

A：我想借George Perec所著的《Espèces d'espaces》，書中他夢想擁有一個面向巴黎不同地區的房間。另外，在各種原因下我欣賞許多不同的城市：氣候宜人的開普敦、地形宜人的布拉格、曼哈頓的天際線、悉尼的Fusion美食⋯⋯以及里約熱內盧的夜生活。

2017年的作品「Hortus @ FICO Eataly World」互動式展館，人們可以在這裡參與數碼化農業並在現場種植自己的食物 。該項目將水培農業與線上數據集結在一起，促進了新型的協作式店內種植系統，任何人都可以成為食品生產者。（圖片來源：Carlo Ratti Associati）

Q：可以介紹一下你最近正在進行的項目嗎？

A：我們最近開發的一個項目是「CURA」—— 一種由貨櫃轉變成可移動、模組化的深切治療吊艙，旨在幫助醫院提高對抗冠狀病毒的能力。所有醫療設備都內置其中，加快安裝時間：可以在一小時內將設備安裝到醫療機構，而為了保護內部工作的醫療人員，我們有很多想法，例如該空間充滿負壓以確保生物安全。

開發和生產過程以Open-source的形式進行，來自不同行業的大量專家參與其中，可以加快施工過程。關於CURA的討論始於3月，到4月中旬首個原型已經在意大利都靈的一家臨時醫院建立，這個設計贏得了國際媒體的兩項大獎。病毒是攻擊我們的遺傳代碼，我們可以用另一個代碼（Open-source的代碼）作出響應，盡快進行反擊。