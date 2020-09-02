【聯乘】英國精湛24K金箔手鍍技術　如果結合日本傳統蒔繪工藝？

自古以來，金光燦燦的黃金，就是高貴不凡的氣質代表。由於具有良好延展性與可塑性，它也是絕佳的材質施加在工藝品上進行點綴。有一種名為「蒔繪」的日本經典漆器工藝技法，更是將黃金運用得爐光純青，是為高貴的代名詞。

八月初剛為一眾男士推出紅極一時的奢華金箔手鍍雨傘品牌——SAUVEREIGN，相信大家都一定見過，很想擁有吧！（圖片來源：SAUVEREIGN）

「蒔繪」利用漆的黏性，在漆面撒上金、銀等色粉材料所繪製而成的紋飾，在上漆之前再鋪上一層金粉，使圖案變得閃閃生光、令器具更具光澤。而另一相近的就是鍍金技術，將反覆捶打而成的金箔薄片，透過職人們的巧思手藝，裝飾在工藝品上。這兩大技術一向都是貴族和室用來彰顯身份地位的美學工藝。

說到鍍金技術，不得不提在八月初剛為一眾男士推出紅極一時的奢華金箔手鍍雨傘品牌——SAUVEREIGN。品牌一直以「創造傳奇」為品牌精神，抱著孕育夢想、激發靈感的使命，令品牌的創作蘊藏著無限可能性。今年為第三年與日本漆器老店「象彥」進行聯乘合作製作一系列限量的珍貴首飾盒和寶石掛飾。

SAUVEREIGN與象彥聯乘推出的首飾盒，寓意著健康和好運。（圖片來源：SAUVEREIGN）

「象彥」開立於1661年，精緻的工藝還獲得當時朝廷授予「蒔繪司」的稱號，提供漆器給皇室使用，品質無可挑剔。而SAUVEREIGN前身名為R. SANDERSON LONDON的英國高級品牌，則以精湛的 24K金箔手鍍技術聞名。

（圖片來源：SAUVEREIGN）

兩大品牌同樣以金屬作為傳世手工技術的加工，當中的手藝，成就了這三年來的合作聯乘。象彥今年以獨為SAUVEREIGN特製的天然漆，半透明釉，配以金銀箔，和天然貝殼等為創作元素，於首飾盒設計多個精選的日系畫像，各含獨特寓意。作品觸動每一個收藏者的心底情懷，引起共鳴。漆釉極具光澤，以人手打磨成搪瓷效果，滲透出一種前所未見的紅色基調，令人嘆為觀止。

象彥今年以獨為SAUVEREIGN特製的天然漆，半透明釉，配以金銀箔，和天然貝殼等為創作元素（圖片來源：SAUVEREIGN）

而寶石掛飾的畫像選擇更多姿多采，同樣應用了獨門蒔繪技巧，精心手繪於弧形掛飾的正背面，即使對象為最手藝熟練的工匠來說，仍是極高難度挑戰。每個寶石掛飾都配以一個優質柔軟牛皮打孔造型的雙色皮革配件，從裁剪、縫紉到染邊，每一個工序都在法國特魯瓦 (Troyes) 全人手製成。

這次聯乘雖然不似SAUVEREIGN一貫以配飾為主軸的工藝品創作，反而以藝術收藏品自居。但這精緻的首飾盒和寶石掛飾，每一件都承載著深厚的意義，寓意日本傳統中的健康和好運。在這次疫情期間，相信很多人都認同得到健康遠比所有重要，將健康的寓意貫注在奢華的工藝品之上，把這份祝福送給摯愛就最窩心了。