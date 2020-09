【Ryan Travis Christian】亂世中展現幽默　黑白創作要帶出的是…

畫今次新冠肺炎對全球性的影響之大,相信也為一眾藝術家對此都抱有不少情緒和體會以不同作品形式表現。而向來擅於從社會的黑暗面抒發情緒、激發創意的美國藝術家Ryan Travis Christian,最近就有一系列作品將香港展出,展覽命名為「Here Comes The Rooster」,意指混亂,取自公雞在雞舍帶來混亂狀態的情境,而事實上有留意過Ryan的朋友會發現是次的作品與過去的創作有著微妙的變化。

《CRUISIN USA 2》,2020, Ryan Travis Christian(圖片來源:Over the influence)

Ryan Travis Christian(圖片來源:Over the influence)

Ryan Travis Christian出生於1983年,與一眾年青的藝術家一樣擁有敏銳的觸覺,對周遭社會以至是世界的變化都有所感受。原來他亦有受到法國諷刺漫畫家Honoré Daumier、美國Cult漫畫家R. Crumb和美國諷刺漫畫的影響,所以他的作品向來都帶有強烈的社會觀察性,並以黑色幽默點評當代生活狀態,原來這一切來自他對故鄉芝加哥郊區的問題而衍生出來,那裡與其說是治安問題嚴重,不如說人們都處於混亂不堪的生活當中,常常見到路邊的汽車被砸爛,充斥著濫藥、酒精、自殺等等眾多令人憂鬱的氛圍,他將這種體會融入作品之中。近十年間,他發展出有趣而鮮明的作品風格,或者如很多炙手可熱的當代藝術家一樣,他的作品都有見到卡通人物的影子,可是卻是變了樣的,筆法精細不會質疑其功力,而用上卡通人物的原因,相信是想吸引更多目光,造成更大的對比,因為以上種種扭曲的社會問題,往往都是可見而不被重視的。

Ryan Travis Christian過往作品:

Ryan Travis Christian去年於紐約舉行的個展「DANGER IS MY MAIDEN NAME.」

有人可能會覺得Ryan的作品諷刺,也會覺得無奈,正如身處香港的我們,見慣了光怪陸離,不正常,又如何?也許這種感染力吸引著觀眾,Ryan近年備受青睞,在世界各地參與群展,而是次的「Here Comes The Rooster」展覽則是他的首次亞洲個展。

Ryan Travis Christian過往作品:

《We are the greetest》, 2017, Ryan Travis Christian(圖片來源:Over the influence)

從過去的作品可以見到,在創作主體後又有幾何圖形排列出來的背景,作為觀眾很容易就被吸引到作品之中陷入沈思。又或者是以往一筆一劃營造出細緻的陰沈氣氛,黑與白反而令人覺得灰,看著看著就會覺得非常憂鬱。可是新作就沒有了緊密細緻的元素,而是更自由地作畫,甚至會不小心留下的指印或肘印,這粗糙的痕跡帶有強烈的雜亂感覺,原來正呼應現時全球性不斷蔓延的混亂狀況,當中包括疫情及所衍生出來的混沌,但總會覺得Ryan今次作畫的情感上有所不同。

《THEY JUST LET IT BURN》,2020, Ryan Travis Christian(圖片來源:Over the influence)

不過Ryan想透過幽默的視角揭露黑暗世界觀這一點就無改變到,採到擬人化手法創作一系列角色,其激烈的張力比起舊作有過之而無不及,有飛車黨、中飛力很暴力?或者社會也被籠罩在各種顏色的恐怖之中吞噬著人們,例如猶如煙盒廣告般的作品《They Just Let It Burn》,想表達的卻是日益擴大的貧富差距,實在是耐人尋味。

《I'D RATHER 99》,2020, Ryan Travis Christian(圖片來源:Over the influence)

其實Ryan眾多作品的一大理念是想要表達:「混亂總是一觸即發,而每個人都只不過在盡力渡過難關」,面對這種無力感有時除了訴諸創作,又可以如何抒發?人們努力生活在這大世界裡,猶如熱鍋上的螞蟻,當中你所能發現的極惡極醜,或許都只是為了順應著故事發展的必經之路。誰又能真正敞開心扉,在欣賞藝術家的作品同時,反思自己對人或事的偏執回饋?

《MY FRIEND, MY FRIEND》,2020, Ryan Travis Christian(圖片來源:Over the influence)

「Here Comes The Rooster」展覽由即日起至10月4日於Over the influence展出。