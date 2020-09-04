【Ryan Travis Christian】亂世中展現幽默 黑白創作要帶出的是…
/ 2020.09.04
《CRUISIN USA 2》,2020, Ryan Travis Christian（圖片來源：Over the influence）
Ryan Travis Christian（圖片來源：Over the influence）
Ryan Travis Christian出生於1983年，與一眾年青的藝術家一樣擁有敏銳的觸覺，對周遭社會以至是世界的變化都有所感受。原來他亦有受到法國諷刺漫畫家Honoré Daumier、美國Cult漫畫家R. Crumb和美國諷刺漫畫的影響，所以他的作品向來都帶有強烈的社會觀察性，並以黑色幽默點評當代生活狀態，原來這一切來自他對故鄉芝加哥郊區的問題而衍生出來，那裡與其說是治安問題嚴重，不如說人們都處於混亂不堪的生活當中，常常見到路邊的汽車被砸爛，充斥著濫藥、酒精、自殺等等眾多令人憂鬱的氛圍，他將這種體會融入作品之中。近十年間，他發展出有趣而鮮明的作品風格，或者如很多炙手可熱的當代藝術家一樣，他的作品都有見到卡通人物的影子，可是卻是變了樣的，筆法精細不會質疑其功力，而用上卡通人物的原因，相信是想吸引更多目光，造成更大的對比，因為以上種種扭曲的社會問題，往往都是可見而不被重視的。
Ryan Travis Christian過往作品：
Ryan Travis Christian去年於紐約舉行的個展「DANGER IS MY MAIDEN NAME.」
有人可能會覺得Ryan的作品諷刺，也會覺得無奈，正如身處香港的我們，見慣了光怪陸離，不正常，又如何？也許這種感染力吸引著觀眾，Ryan近年備受青睞，在世界各地參與群展，而是次的「Here Comes The Rooster」展覽則是他的首次亞洲個展。
Ryan Travis Christian過往作品：
《We are the greetest》, 2017, Ryan Travis Christian（圖片來源：Over the influence）
從過去的作品可以見到，在創作主體後又有幾何圖形排列出來的背景，作為觀眾很容易就被吸引到作品之中陷入沈思。又或者是以往一筆一劃營造出細緻的陰沈氣氛，黑與白反而令人覺得灰，看著看著就會覺得非常憂鬱。可是新作就沒有了緊密細緻的元素，而是更自由地作畫，甚至會不小心留下的指印或肘印，這粗糙的痕跡帶有強烈的雜亂感覺，原來正呼應現時全球性不斷蔓延的混亂狀況，當中包括疫情及所衍生出來的混沌，但總會覺得Ryan今次作畫的情感上有所不同。
《THEY JUST LET IT BURN》,2020, Ryan Travis Christian（圖片來源：Over the influence）
不過Ryan想透過幽默的視角揭露黑暗世界觀這一點就無改變到，採到擬人化手法創作一系列角色，其激烈的張力比起舊作有過之而無不及，有飛車黨、中飛力很暴力？或者社會也被籠罩在各種顏色的恐怖之中吞噬著人們，例如猶如煙盒廣告般的作品《They Just Let It Burn》，想表達的卻是日益擴大的貧富差距，實在是耐人尋味。
《I'D RATHER 99》,2020, Ryan Travis Christian（圖片來源：Over the influence）
其實Ryan眾多作品的一大理念是想要表達：「混亂總是一觸即發，而每個人都只不過在盡力渡過難關」，面對這種無力感有時除了訴諸創作，又可以如何抒發？人們努力生活在這大世界裡，猶如熱鍋上的螞蟻，當中你所能發現的極惡極醜，或許都只是為了順應著故事發展的必經之路。誰又能真正敞開心扉，在欣賞藝術家的作品同時，反思自己對人或事的偏執回饋？
《MY FRIEND, MY FRIEND》,2020, Ryan Travis Christian（圖片來源：Over the influence）
「Here Comes The Rooster」展覽由即日起至10月4日於Over the influence展出。