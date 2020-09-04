【活化建築】美國百年學生宿舍大變身　工業風設計帶出SOHO時尚味

在香港談及活化建築，我們大多會想到由政府或發展商規劃的大型項目；但於地方空間較多的外國城市，就很多私人改建的舊建築，以原有的歷史特色融入全新設計元素，令它重拾生氣，亦為空間帶來更多可能性。

不說不知這原是1886年落成的學生宿舍（Format NYC）

今次介紹的是位於美國曼哈頓SOHO區內的一間私人住宿，原址為一間於1886年落成的學生宿舍，是當區一個標誌性的建築，別具歷史價值。業主是一名建築師，亦是一個享空間品牌的建築負責人，可見他對於生活空間有一定的要求。他於2014買下這幢物業，然後找來他的合作伙伴和建築事務所 Format，一起重新規劃這個1500多平方米的地方，為它注入粗獷簡約的工業風格，同時保留原有的歷史特色，打造出舒適又充滿現代感的家。

雖然是新設計，但仍保留原有細節帶出Heritage氣味。（Format NYC）

這個單位原本的間隔非常四正，反映出學校原來的實用度；而它特高的樓底配合多個picture window，讓充足的陽光能滲進屋內，為空間增添了暖和的氛圍，絕對是這幢建築的一大優點。設計師先以明亮的色調如白色、淡灰和一點冷酷的黑色為住宅定下了時尚摩登的風格。除了為空間注入新氣息，設計師亦保留了極具特色的紅磚牆，它不但帶著以往學校的古雅味道，同時能配合工業風不假修飾的感覺，完美融合於新設計當中，也為這幢建築的老靈魂，添上一點SOHO味道。

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屋內的起居和休息地方，就由一條旋轉金屬樓梯間分隔開；上層同樣能享受到充足的陽光，而設計師亦明顯運用了更多木材來營造溫暖輕鬆的感覺，從睡房到衣帽間都充滿細緻質感；而下層則配合設計簡約的家具和綠色植物來點綴客廳，令整體感覺更寬敞開揚；無論是一個人享受獨處的時光，或是與一班朋友共聚，這個被改建了的空間同樣令人悠然自得。