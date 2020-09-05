連續18年以Macallan作生日禮物最終升值上車　必學威士忌投資要點

近日有一單關於威士忌的新聞，就是在英國一位父親Pete自1992年兒子出生開始，就每年購入一支威士忌予兒子作生日禮物，直至18歲，由於父親在著名酒廠The Macallan的原料供應商任職，所以所購入的都是這個品牌。兒子今年28歲，發現這18支威士忌已經升值8倍，決定拍賣出去換錢買樓。這件事提示我們，威士忌作為長線投資品是否可行？

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原來這18支The Macallan威士忌購入價為約5,000英鎊，而現今已價值超過40,000英鎊，而且從第一支到最後一支都是18年的酒，最後的作品正是兒子的出生年份1992年。是次負責拍賣的Mark Littler Ltd.指出，一套連續18年同年份的酒在市場上是難得一見的，所以相信會吸引到收藏家購入，拍賣價亦相當樂觀。如果對威士忌投資感興趣的朋友，這篇新聞也帶來了一些啟示：首先是品牌的選擇，大牌子就沒有錯了，既有品質保證，生產能力佳每會都有高年份佳作，而且要長線投資，就要選市場需求大的作品，與其他奢侈品一樣著重品牌效應，即使是低年份的新作也有著良好升值潛力，也容易受到收藏家青睞。

這支由Macallan與Lalique合作推出的「The Macallan 72 Years Old in Lalique」以72年之高齡創下Macallan推出的最古老威士忌，包裝相當奢華，要價6萬美金、全球限量600瓶。（圖片來源：The Macallan）

另一方面就是年份，一般25年以上的酒保值能力及升值潛力都較高，因為產量少，物以罕為貴。但同時，我們平民級投資卻不適合選擇太貴的酒，因為太貴的酒難以倍數升值，收藏的受眾也比較少，而且價格高到一個地步也涉及了高貴包裝的元素，一瓶幾十萬的酒包裝也不會差，但同時所採用的水晶製品、設計費用、甚至是聯乘的品牌價值都是成本，升值的是酒而非水晶瓶，所以太貴的包裝只會增加成本而未必能加大升值潛力。但又不是說包裝完全不重要，因為收藏而非喝掉也要看外表，尤其對於舊酒而言，酒標、包裝盒分分鐘會受不住時間的洗禮，又會大大降低價值。

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老實說，就Pete的例子而言，用18年時間將5萬升到40萬是否一項可以參考的投資攻略？近年威士忌的價格水漲船高，又是否一個好的入手時機？根據Knight Frank Luxury Investment Index的報告指出，威士忌在奢侈品投資指數當中的總體價值於過去一年增長40％，比起過去十年更得到近600%的增長，是為近十年升幅最高、增長最快的。另外，威士忌交易經紀公司RareWhisky 101自2008年起就推出了「Rare Whisky Icon 100 Index」，追蹤酒界的交易數據，整體升值平均超過500%，2018年是最高峰，今年頭可能因為疫情的影響有所下跌，但近月又升至超過600%的高峰。

羽生伊知郎全副撲克牌系列（圖片來源：邦瀚斯）

值得留意的是8月尾在香港Bonhams拍賣的「山崎55年」以連傭金成交價620萬港元成為最貴日本威士忌，至於去年8月的「羽生伊知郎全副撲克牌全系列」又以719萬港元成交成為最貴套裝日本威士忌之世界紀錄，但都不及去年10月The Macallan Fine & Rare 60 YO 1926在蘇富比拍賣得出120萬英鎊之天價。對於選擇酒廠，從RareWhisky 101的數據顯示，頭100位的酒廠包括這些常客：Ardbeg、Balvenie、Bowmore、Brora、Caol Ila、Dalmore、Glendronach、Glenfiddich、Glenfarclas、Lagavulin、Glenlivet、Macallan、Port Ellen、Springbank、Talisker、Highland Park、Glenmorangie等，不能盡述，都是大品牌，選擇它們的話基本就沒有錯了。私心推介，如果想效法Pete的做法，以威士忌作為生日禮物，可以試試Glenfarclas著名的Family Cask系列，是為單桶的原廠裝瓶作品，而且推出自1952年至2004年的年份酒，價格相對親民而又容易找到相應的年份。

關於「山崎55年」：