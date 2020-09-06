【威士忌】專業威士忌網上搜尋工具玩風味配對　新手入門十個需知

最近在網上發現了一個有趣的威士忌Search Engine，名為「RecoMentor」，其中一個功能就是可以透過風味輪找到相應的威士忌，六個風味包括：木質、果香、煙熏、穀物、花香和酒香。的而且確，品嚐威士忌一大目標就是找尋自己喜歡的風味，有時到酒吧想輕酌一杯，都不知道該如何開口，然後調酒師就會提供專業的風味意見，如果網上買威士忌都有這個服務就好了。

圖片來源：RecoMentor

RecoMentor有不同的搜尋方法，除了風味輪（Flavor Chart），也可以從更細緻的風味標籤（Flavor Tag）搜尋，但相應需求的識別能力就更高，例如蠟質（Wax）風味往往令人不解，試問誰試過把蠟放進口？不過有時這些風味卻是從嗅覺而非味覺去識別出來的。接著，如果找到自己喜歡的口味，從而推薦相應酒款，網站還可以直接導航到Amazon購買。雖然從口味去找威士忌是看似最直接的方法，但事實上消費者往往都是跟酒廠來買的。

風味輪（Flavor Chart）使用方法：

風味標籤（Flavor Tag）：

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所以除了口味上，尤其是對於新手上路的朋友，還要認識以下這些威士忌的知識：