【非洲之旅】精選兩間奢華度假營地　讓你在野外感受大自然生命力

在這段限聚的日子，想到郊野吸一口新鮮空氣都不是易事；對於一向喜歡大自然的朋友來說，在解封後，前往充滿生命力的非洲來第一趟野外之旅，絕對是一種解放吧！專為世界各地旅客精選亞洲奢華酒店和旅遊體驗的LightTravel，最近就推出了全新優惠package，讓大家享受頂級非洲之旅。只要於以下這兩間指定的非洲野外營地酒店預訂連續4晚或以上的住宿，同行的另一位客人就可以享受免費入住優惠，非常吸引！

博茨瓦納Vumbura Plains Camp

位於Okavango三角洲的最北端Vumbura Plains Camp（LightTravel）

這個跟大自然親密地連在一起的豪華度假營地位於Okavango三角洲的最北端，坐落在一片私人土地上。這裡私穩度高，四遭都被高高低低的灌木包圍，一呼一吸都是新鮮的空氣。Vumbura Plains Camp的毗鄰就是Moreka Game Reserve，是各種野生動物的棲息地，因此營地成為了觀賞Okavango三角洲生態的理想基地，想要一睹非洲各種野生動物應該一點也不難！

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Vumbura Plains Camp分別擁有兩個獨立的營地，每個營地有7間獨立屋，空間非常寬闊，包括一間睡房、休息室、淋浴間、小型游泳池、設施齊全的浴室和舒適的布幕，讓大家可以躺住享受一個風和日麗的下午；每間客房對外就是一片壯觀的Okavango三角洲平原，看著悠揚的景色時更可以欣賞浪漫的黃昏。

每間客房對外就是一片壯觀的Okavango三角洲平原，看著悠揚的景色時更可以欣賞浪漫的黃昏。（LightTravel）

Vumbura Plains Camp亦非常靠近Okavango的最外面的開放大草原，四周都是風景秀麗的水道，提供陸地和水上活動。雖然觀賞野生動物是來到非洲的主要活動，但大家也可以去觀鳥、散步、釣魚，甚至划船，全方位體驗非洲的生態環境，以不同視角觀賞這片美麗的大自然；在活動的途中最緊要帶著望遠鏡和相機，因為大家隨時有機會遇到罕見的驢羚和黑馬羚！

津巴布韋Linkwasha Camp

Linkwasha Camp營地設計與周圍環境無縫融合（LightTravel）

如果想在津巴布韋的心臟地帶享受舒適的度假體驗，這間位於萬基國家公園（Hwange National Park）中的豪華營地——Linkwasha Camp就最適合不過。從營地出發就可以輕鬆前往Ngamo平原，附近更有多個觀賞野生動物的景點。

這裡的房間非常開揚，營地設計與周圍環境無縫融合，令客人無時無刻都欣賞自然全景。該營地在7個雙人帳篷和兩個家庭帳篷，能容納22位客人，每個帳篷的設計都融合了現代和非洲傳統風格。除了餐廳和酒吧外，這裡還有游泳池；而在比較寒冷的月份，客人就露以在設有壁爐的休息室，跟家人和好友享受冬日。

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除了追蹤野生動物外，客人還可以參觀當地村莊，了解傳統的生活方式。晚上亦可以在露台上享受完全無光污染的星空，聽著非洲聲音慢慢入睡。