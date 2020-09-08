日本IB推《北斗神拳》威士忌　創辦人是全球知名藏家兼漫畫編輯？

《北斗神拳》可能大家都有看過或聽過，但這部經典漫畫與威士忌又有甚麼關係？本來就是沒有的，直到山岡秀雄的出現，而這位人物是何許人也？以現時來看，他是日本著名的的威士忌收藏家、評論家，也開創了一個名為「Whisky Mew」的獨立裝瓶威士忌品牌，但原來，他曾加入著名出版社小學館擔任漫畫編輯，也曾被蘇格蘭威士忌收藏協會列為全球十六大威士忌收藏家，而是次的限量威士忌，就是Whisky Mew與《北斗神拳》聯乘之作。

圖片來源：Whisky Mew

主角拳四郎與拳王雷奧擔當威士忌的主題，分別是「拳四郎 Teaninich 1999」（20年）與「雷奧 Glentauchers 1997」（22年），前者是來自蘇格蘭Highland的酒廠，風格清爽活潑，有著香蕉、西柚風味，基調卻是堅果和肉桂芳香，淡麗易入口，也適合用來調Highball；至於後者就有著清爽的梅酒風味，也有香蕉的香甜以及香料的溫暖氣息，味道上帶有強烈麥香。「拳四郎」售價為20,900日元，限量240瓶，而「雷奧」則售24,200日元，限量193瓶，即將於9月10日於Whisky Mew開售，每人限購一套。

圖片來源：Whisky Mew

看到Whisky Mew的名字及Logo可能大家都猜到了，山岡秀雄老師就是貓奴一名，據說其首瓶推出的IB就是以愛貓為題。除了貓咪，他當然也聯乘了不少漫畫作品，例如今年3月其實也推出了一款城市獵人紀念版，限量630瓶，要價18,000日元，今年更是《城市獵人》連載35周年紀念，別具收藏意義。該款作品來自Glenfarclas酒廠，馬上就更加有信心保證了吧，酒精度有著60.4%因為陳年時間只有9年，相信是一瓶年輕有活力的作品，但別以為年份不高就減了分數，不少現在炙手可熱的舊酒例如Macallan、Laphroaig都是10年酒，最重要的是有著酒廠的信心保證。