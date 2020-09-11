【紅酒】Lafite並非最貴最好為何名氣大？分級制度獨選波爾多？

人人說Lafite，難道人人都懂Lafite？也許「82年Lafite」這句夠深入民心，但它是否就是最好最貴？又為何是82年？貴為法國波爾多「五大一級酒莊」，這個分級制度為何只著眼於這個產區？而且Lafite當年是如何登上「第一」也有著鮮為人知的故事。這幾個謎題，就要回溯到1855年的巴黎世界博覽會。在開始說故事之前，可能大家也有聽過波爾多馬拉松，葡萄酒與跑步的關係就此打開，其實村上春樹除了是大文豪，也著名於兼顧到長跑與酒精，如果大家也是知音人，馬上就有一個「波爾多馬拉松虛擬跑」可以即時參與。

齊動 LetZ Goal 波爾多馬拉松虛擬跑

加入「齊動 LetZ Goal」即有機會一嚐Lafite風味，今回「波爾多馬拉松虛擬跑」挑戰送出Château Lafite-Rothschild 2017。原定於今年9月12日的波爾多馬拉松延期至明年舉行，齊動與大家一同虛擬「跑向世界」。立即登入「齊動 LetZ Goal」的「波爾多馬拉松虛擬跑」頁面，按「立即參加」後跑步5K，同步數據後填表答問題，就有機會得獎。

「波爾多馬拉松虛擬跑」由9月12日凌晨零時起，至9月20日晚上23:59截止。

【重要提示】「齊動 LetZ Goal」只容許每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「波爾多馬拉松虛擬跑」或其他虛擬跑挑戰。

傳說中的82年Lafite（網上圖片）

82年Lafite

Lafite（Chateau Lafite Rothschild）是否最好，口味這回事人人不同，不好講，但它的確可能是世界上最有名的酒莊，要說它是否最矜貴，一瓶1787年的作品曾經在拍賣會上拍得10.5萬英鎊的價錢，不過卻也非最貴，只是普遍有著很高價值及水準。至於82年這個年份，不難令人想到是偉大年份，而對於其產區波爾多而言的確1982年是一個世紀年份，因為當年的陽光十分充足而令出產的品質都非常高。不過，「82年Lafite」這個標誌就流竄在香港人心中，除了因為流行文化（後來有人發現其實並非出自《賭神》），正好在80年代香港經濟起飛，很多有錢人憑空出世，喝起洋酒來就要喝最好的，當然目光就放在82年的Lafite。

1855年巴黎世界博覽會（網上圖片）

五大一級名莊由來

這個牌頭其實是源自於1855年的巴黎世博，其實自從1354年創立以來的五百年，Lafite的名氣就已經存在，而在巴黎世博上，拿破崙三世為了向世界宣傳波爾多葡萄酒就特意定下了五級評級，被評為一級的最高榮耀當時有四間，Lafite就是其中一間，再到1973年另一間酒莊Mouton Rothschild由二級升級為一級，法國就奠定了「五大一級名莊」。

Lafite酒莊（圖片來源：Wiki）

酒莊集團化

當你得到名氣，就會想有影響力，於是乎Lafite繼續收購酒莊，當中不只是有名氣的高級品牌，因為往往平民價錢的作品都能以量取勝，賺最多的錢。高中低價的酒莊都涵蓋其中，漸漸形成一個「Lafite集團」Domaines Barons De Rothschild（Lafite） ，簡稱DBR。當中還有在1990年收購的Chateau L'Evangile、1962年收購的Chateau Duhart-Milon、1984年買下的Chateau Rieussec、還有自家品牌香檳Barons de Rothschild Brut，除了法國地區，還有阿根廷、智利等新世界酒區，他們擴展的野心不限國界。順帶一提，在1868年Lafite被全球最富有的家族「羅斯柴爾德」收購了，花了444萬法郎之天價，家族的家徽正好出現在Lafite的標誌之中，而且「五大一級名莊」之中的Mouton Rothschild亦是屬於羅斯柴爾德家族的。

波爾多港口（圖片來源：Getty Images）

為何波爾多？

說回巴黎世博，原來最初博覽會並不打算將法國葡萄酒列入展覽之內，因為展品是以農、工業及藝術品為主的。但法國人愛酒，而且當時的葡萄酒也特別受到外國人之青睞，於是法國酒業就提議不如也將葡萄酒展示出來吧。至於選擇波爾多這個產區，竟然也不是因為其品質最高（當然也不差），而是早就被國際間所認識。原來當時最好的葡萄酒都是宮廷享用的，而大多都選擇地理上近巴黎的產區例如Burgundy或香檳區，故此波爾多酒與其經歷重重稅項才到達巴黎，倒不如以相宜的價格出口到海外，而當時最大的客人都是荷蘭及英國人，他們既要選擇價格好的酒轉手到殖民地，同時也便於自己消費飲用。在運送其間也發明出用硫磺烘烤木桶達到防腐作用，可以放得更久而慢慢陳年，及後發現陳年過的波爾多酒更具風味。此外，波爾多酒來到英國受到上流社會的青睞，成為了品質的指標，英國人由波爾多的產區進而熟悉酒莊，所以波爾多酒莊的名氣也因此而建立起來。

周邊故事：巴黎世博上的「第一」風波

當年拿破崙三世可能發現到波爾多酒在外國流行，就決定委託波爾多的「葡萄酒經紀人工會」（Syndicat of Courtiers）遞交一份名單，選出最優質的波爾多葡萄酒並將酒莊分級，是為影響至今的分級制度（ Bordeaux 1855 Classification ），當中的考慮因素包括酒莊名氣及市場價格。在價格上又設定了每桶酒售價超過3,000法郎的就是「一級莊」，最後得出：Château Lafite、Château Margaux、Château Latour、Château Haut-Brion這個排名，是為當年的四大一級莊園，及後在1973年Mouton Rothschild由二級升級為一級，奠定了「五大」之說。只不過，以上的排名受到波爾多葡萄酒商會（Bordeaux Wine Council）的主席Lodi-Martin Duffour-Dubergier的反對，原因是他認為是次的排名是為了讓世界更認識波爾多這個產區，而非單單讓一家酒莊出名，所以不建議用上排名，在操作上希望參展的葡萄酒都以統一酒標、刪去酒莊名字來呈示。當然，剛獲得第一殊榮的Lafite堅決反對。

Lodi-Martin Duffour-Dubergier除了是Bordeaux Wine Council的主席，也曾是波爾多的市長（圖片來源：Wiki）

這個風波持續下去，Lafite為表反對，更帶頭離開商會，決定自己參展，同意的還有Château Haut-Brion。接著，是次的世博為了表揚優秀的葡萄酒，同時也舉辦了一個比賽，最後的結果有三家一級莊得到最高獎項：Château Margaux、Château Lafite、Château Latour，而當中有傳只有Château Margaux得到滿分，所以後來才有Château Margaux才是波爾多「第一」的說法。只不過，其實由初的四大一級莊以至後來比賽的最高獎項，都是數家酒莊並列的，而葡萄酒經紀人工會後來可能得悉有風波及不滿出現，就出來澄清其實當初的分級名單並沒有先後排名之分，四家都是平等的。不管如何，直到百多年的今天，這波爾多五大一級酒莊依然保持著最高品質，沒有令任何人失望，而作為飲家的我們，喜歡追逐名氣的可以，但最後還是會忠於自己的味蕾。