設計｜迎合「礦物口感」葡萄酒熱潮　酒杯王者Riedel專屬品味酒杯

酒杯的意義是甚麼？是盛載酒液嗎？水杯也可⋯⋯是美觀、是功能？又何謂功能⋯⋯沒有酒杯不一定喝不到酒，但用上一個好的酒杯，絕對可以為酒加分，這是筆者從奧地利「酒杯之王」Riedel所領略到的。

圖片來源：Riedel / Town House

Riedel這個牌子創立自1756年，向來都備受公認為專業酒杯的代名詞，這一切就源自於九代傳人Claus J. Riedel發現到，原來酒杯的形狀會影響酒的香氣及味道，甚至之後再研究各個產區、葡萄品種與酒杯之間的關係，開發出種種不同的專屬之作。今年Riedel又有新作推出，名為「Winewings」的酒杯外表非常獨特，杯底寬闊而平坦，側面看去就似是飛機的機翼，以此為名。

原來，這個平坦寬闊的設計，是為了可以擴闊葡萄酒與空氣接觸面，從而增加氧化作用，甚至在蒸騰反應因此而加大時，可以增強酒體香氣的揮發。酒，其實並非只是關乎於味覺，酒液大多數的芳香都集中體現在嗅覺之上，所以品酒專用的酒杯是「聞香杯」而不是「飲酒杯」，加上人類的嗅覺差不多是自然界中最差的了，所以更加需要工具的輔助。Winewings的發明者Georg Riedel指出：「當你鼻子靠近到葡萄酒的表面範圍，但仍不能夠辨識到每個葡萄品種的香氣，想細膩捕捉每個香氣的層次，杯身必需要稍微呈鵝蛋形，並配合每款酒杯的邊緣直徑至最佳黃金比例⋯⋯」

七個專屬酒杯分別對應七隻葡萄，點擊查看不同的專屬設計：

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Winewings系列有七個專屬酒杯，分別對應Cabernet Sauvignon/Merlot、Syrah、Pinot Noir、Riesling、Sauvignon Blanc、Oaked Chardonnay以及Champagne。更令人驚喜的是，Winewings是Riedel首個系列旨在提高葡萄酒內礦物口感的作品，「礦物口感」一向都是朋友們的大難題，甚麼是「礦物味」？有人說是鹽味，有人說是石頭表面的味道（難道有人嚐過！），也有些意見是硫磺般的氣味⋯⋯每個人都有意見，卻都沒有定論，但無疑的是，近年來我們愈來愈多聽到這種形容，相信是一個趨勢，正好，可以用新杯子來細味品嚐了。

Riedel Mixing Tonic Set（圖片來源：Riedel / Town House）

現在我們難以上酒吧，需要在家調一杯來過過酒癮，Riedel有一系列專為家庭酒吧雞尾酒而設的，四個特調套裝包括：Mixing Tonic 、Mixing Rum、Champagne Cocktail以及Rum & Coke，一套四隻價格為$399，至於Winewings每隻售$295，它們都能在代理商Town House找到。其實別說調酒和品酒，入手一套就連喝水都想用它的了，畢竟是酒杯界的貴族，可能喝水都能喝出礦物味，不知道是來自法國雪山還是鉛喉呢⋯⋯