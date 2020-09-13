倫敦Ace Hotel落幕　文化聚集之潮流名所何以成為必到之地？

酒店向來都是旅遊的核心之一，對遊客而言，待在酒店的體驗乃是重中之重，酒店有時也能聚集本地人，例如著名的酒店集團Ace Hotel，向來都是潮流文化勝地，除了美國本店備受推崇，其他地方每一家都是獨一無二別具原創性的，吸引了一眾潮流人士落戶，也是會面的必然之選，可惜的是，因為疫情的影響，自3月起位於倫敦的Ace Hotel Shoreditch關閉至今，近日甚至宣布再不會以Ace Hotel之名重開。

圖片來源：Ace Hotel Shoreditch

Shoreditch是倫敦著名的新興文創區，而倫敦則是一所文化名城，這裡的歷史始於工業革命時期，聚集了建築、紡織和家具業者落戶，而Ace Hotel Shoreditch則是工業風、古典英倫風、Punk的大雜薈，建築風格融合水泥、鋼材、木材、皮革，別具歷史風味。每一間房間都有獨一無二的設計，為了營造出家的感覺，房間內滿佈著藝文品味的物件，例如結他、唱片機、書籍等，委實有賓至如歸的感覺，另外，酒店也集合了咖啡、花藝、英式Pub的頂級軟硬件，酒店自2013年開業以來也很快成為倫敦設計界的樞紐，舉辦了許多展覽和活動，Ace Hotel的始創人之一Alex Calderwood在酒店開業後不久就於其中一間客房中過身，成為了酒店的一個小故事。

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要體會原汁原味的英倫生活，這裡是必然之選，可惜最後不敵疫情。不過，Ace Hotel的理念還會在其他地方延續下去，例如近在日本京都，品牌首間亞洲酒店在去年底開幕，「Ace Hotel Kyoto」座落於京都烏丸御池，由日本著名建築師隈研吾親自設計，將1920年代由建築師吉田鉄郎設計的舊京都中央電話局「新風館」改建而成，新風館被列為文化遺產，附近有不少老字號，營造出一股歷史韻味，而大樓設計採用現代主義風格，有著奪目的紅磚外牆，花園中庭加上精緻的採光系統，配合混凝土和氧化鐵帶來溫和暖色調氛圍。與其他的Ace Hotel一樣，Ace Hotel Kyoto旨在促進人與人的交流，所以大堂、咖啡室、酒吧等公共空間的設計上花了不少心機，更融合了藝術、建築、文化歷史，以及工藝職人等時尚又獨特的精神，難怪一到京都要約人，總是選擇Ace Hotel。

Ace Hotel Kyoto（圖片來源：NTT都市開發／隈研吾建築都市設計事務所）