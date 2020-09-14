【星級名廚】矜貴海鮮食材喚醒夏日味蕾 Brunch到晚餐的輕盈清新
/ 2020.09.14
特幼意大利粉配魚子醬沙律 HK$298（LucAle）
位於西營盤的LucAle由兩位大有來頭的名廚親自主理，他們分別是曾任九龍香格里拉大酒店 Angelini餐廳的主廚Alessandro Angelini，以及曾帶領 Conrad酒店Nicholini的 Luca De Berardinis，因此這間意大利餐廳的菜式不只正宗，而且更有Fine-Dining的水準，值得一試！
腌三文魚沙律配香滑的牛油果奶油 HK$188（LucAle）
今次的夏日Menu有7款新菜式，於Brunch及晚餐時段提供；頭盤方面，先有充滿夏日風味的特幼意大利粉配魚子醬沙律，用上甚少在別間餐廳會嚐到的特幼意粉，配上特級意大利魚子醬，加上檸檬、細香蔥和紅蔥頭，令整道菜都充滿清新口感，魚子醬的咸香令沙律更有層次；另一款前菜亦非常開胃，以腌三文魚沙律配香滑的牛油果奶油，伴著香脆的藜麥、青蘋果和帶有清新芳香的柚子醬油，對一眾喜愛輕食的女士來說，應該是Brunch的最佳選擇。
海鮮雙色幼意大利粉HK$268（LucAle）
當然來到意大利餐廳，一定要試試意大粉，由其 LucAle 的意大利粉系列都頗受歡迎；夏日Menu中兩位大廚就帶來海鮮雙色幼意大利粉，以帶子配蜆汁及白蘭地，再加上充滿鮮蝦味的地中海紅蝦蓉，喜歡海鮮的朋友一定不要錯過！
意大利餃子配 Viadana 南瓜及 Mascarpone 芝士 HK$198（LucAle）
餐廳同時照顧素食者的需要，推出全新意大利餃子配 Viadana 南瓜及 Mascarpone 芝士，配上杏仁甜酒、開心果和黑松露，即使是素食但口感和意式風味依然豐富。另一款同樣清新的主菜地中海式銀鱈魚，大廚將意大利 Pachino 蕃茄和來自意大利 Pantelleria 的酸豆包覆在銀鱈魚上，加上綿滑的薯蓉，讓食客更品嚐到銀鱈魚的鮮甜。
想來一點紅肉，也可以試試香煎小羊扒伴紅桑子、無花果及椰菜花奶油，以清新的配料烹調滑嫩的小羊扒，令主菜變得更輕盈。
椰子白朱古力 Semifreddo 配芒果及熱情果 HK$88（LucAle）
最後當然不少得女士們最愛的甜品，分別有傳統意大利甜品椰子白朱古力 Semifreddo 配芒果及熱情果，以及由 gelato 糅合奶油製成的 semifreddo 意式雪糕，同樣配上芒果及熱情果果蓉，清新作結。
INFO
LucAle 西營盤第三街 100 號 A 舖