品牌設計｜創業難題：網店還是實體店？是短期方案還是長遠考慮？

疫情的影響已經無法回頭，而且對人們的生活習慣有著深遠影響，舉個例，當我們堅守在家保持社交距離，卻慢慢的習慣了網上購物，也促使到相關的行業迅速發展，甚至帶動了物流業，所以疫情期間是危是機，只由得歷史的去證明。 網店林立，實體店卻苦苦支持著，對於消費者而言哪個好就用哪個，是不用多去思考的，但對於業界，對於想創業開舖的朋友而言卻煩惱了。問題出現，就交由專家去解答吧，藉著年度設計界盛事「設計『智』識周」（KODW）的舉行，今回邀請到Sybarite的創辦人Simon Mitchell為大家探討相關問題，他有著多年的零售設計經驗，往往能夠體現出他對品牌的深入了解，Sybarite創立17年來也為超過2,000個零售地點設計，由商店、商場到戲院，亞洲規模最大的北京SKP和西安SKP也是出自他們之手。

Sybarite的創辦人Simon Mitchell（Photo © Julian Anderson）

近年有不少小店因為租金問題叫苦連天，但也不減人們的創業心，網店取而代之，再加上疫情帶動了網購，令人感興趣的是，這會否只是短期的解決方案，還是綜合眾多好處在未來會成為大趨勢？Simon指出：「數據已經證實了疫情的確改變了人們的消費習慣，網店作為一種新形式的存在會與實體店並駕齊驅，為何不會取代、否定後者的存在？是因為人與人的接觸是為關鍵因素，特別體現在奢侈品及高端界別。租金問題受約束在長期合約，但一些Pop-up Store及短期租約卻具備更大的可能性，提供更為折衷、靈活的方案。它們流動性高、具有新鮮感，甚至可以是實驗性的，性質上也不會與品牌理念相違背。」

北京SKP（圖片來源：Sybarite）

網購的盛行真的不會抑壓到實體店嗎？就要看品牌的價值，Simon認為對於高端客戶，他們不會厭倦欣賞實體貨品，上手的感覺，實物遠比相片吸引。的確，花錢去買一件有價值的貨品，我們會希望見到實物，不同光線下的呈現，觸感，甚至有時是味道，都微妙地深深吸引著我們，非相片或文字形容、捲動手指瀏覽可以比擬的維度。另外，Simon覺得面對面的服務是不死的，好的服務員有著經驗與知識，甚至良好的人脈、客戶圈，甚至影響著人們買多買少。最後，到買完貨品，放入品牌的購物袋拿出店門，也是一個重要的體驗，在家等待送貨員就截然不同。但即使實體店有這些價值，在這一刻也有必要去加強，同時改進僵化的弱點，營造強烈的印象，吸引更多回頭客，何不利用網上的優勢，導流客人回到店舖門前。

杜拜Palm Tower（圖片來源：Sybarite）

綜合以上各點，Simon為我們重構出何謂品牌價值。「『品牌』是零售界一個重要元素，指的是每一刻的每一個細節，都包括在內。所以品牌價值向來都難以一日建成，想打造品牌價值要思考客人在店舖的每一刻的體驗，由門把上的觸感到光線如何影響客人的心情，試身室是否舒適？售貨員的銷售方式會否太進取？有沒有私人空間讓顧客靜心欣賞貨品等⋯⋯將你能考慮到的細節加起來，再從中取得平衡。『品牌』向來都不是一句Slogan，更加是一個說故事的方式，一個品牌一個故事，在背後的或長或短也是歷史。」