【IKEA x LEGO】當家品設計遇上玩樂　兩大玩味品牌砌出大人玩具

大家多久沒有玩過LEGO? 筆者近年都只有在店內拿著積木拼拼湊湊，也沒有認真的建立過甚麼。不過積木一向都是收納的問題重心（誰沒有因地上散落的積木苦惱過），如果現在積木反而可以成為收納櫃你又想怎樣創建呢？早前IKEA與LEGO聯手創作在歐洲上市的BYGGLEK收納櫃在十月將會在網上平台正式全球開售。

圖片來源：LEGO／IKEA

一直以來宜家都主張妥善收納為產品創作的一大目標，難免有時會稍覺正經。所以今次難得與充滿玩味的LEGO合作，產品的創作意念就是要「讓家變成遊樂場」，宜家設計師Andreas Fredriksson表示，希望可以創造一個既能妥善收納又可以激發創意的空間，從而讓更多家庭都可以享受在家玩耍的樂趣。

圖片來源：LEGO／IKEA

BYGGLEK系列正正是又具啟發性又具收納意義的產品，用家可以於收納櫃上隨心砌上自己已有的LEGO建造一個新的展示方式。今次系列共有四款產品，首三款是不同尺寸的全白色收納盒，而第四款就是連帶201件LEGO盒裝組件的「40357 IKEA BYGGLEK」。大家可以隨時組裝、展示自己的模型與創意，作品可以藏於衣櫃內又可以像是展示品般放置於客廳當眼處，這些充滿創意又獨特的成品是否看著也讓人心動？

圖片來源：LEGO／IKEA

不過，如果你認為LEGO只是小孩的玩意就大錯特錯了。 的確它作為玩具的原意是鼓勵小朋友利用積木可以建立自己的夢。但你又聽過了「LEGO SERIOUS PLAY」嗎？它是一個為成年人利用積木去建立自己的願景或策略的工作坊。積木成為一個「動手思考」的工具，在創建及表達過程中讓團隊間發掘更多自身與別人的看法與觀點，從而加強團隊間溝通與信任。

除了LEGO SERIOUS PLAY，LEGO近年來一直積極標榜積木不只是小朋友的玩意，亦似乎有意為品牌打造成可以砌出具功能性的產品。例如早前在八月份推出的「LEGO Ideas 21323 Grand Piano」，是高還原度的25鍵鋼琴，除了是一個很精緻的擺設還真的能彈，最厲害之處它能連接Powered Up App彈奏或轉換成聆聽模式。

聽完一大堆解說後，大家有重拾對積木的興趣嗎？ 你曾經第一個想建造的又是甚麼呢？相信在砌的過程中能使你與家人建立出一個全新又更有趣的溝通模式，讓生活變得更有趣味。不禁令人想像，會不會家長用來教小朋友收納好習慣時，忍不住自己著迷搶來玩，從而重拾具有創造力的童心呢？