設計｜動物擬態！人類以科技進化　黑色鱗甲幫助恢復運動損傷

人大了就怕受傷，並不是因為人大了變脆弱了，受過傷亦應該變得更堅強，只是新陳代謝慢了，康復能力低了，誰沒試過手腳斷了些骨頭，沒個一年半載都好不了，而且中間打石膏的過程簡直是地獄，拆除之後肌肉也僵硬了，一般文職人員就算了，如果是運動員、常做健身的大家，康復的時間每分鐘都是莫大的損失。有見及此，英國皇家藝術學院的一位學生Natalie Kerres就費盡心思研究出一件有趣的裝置來，外型恰似動物的鱗甲的「Scaled」，用來取代打石膏，幫助受傷復康，雖然指明是為了運動員免受傷而設計，但對其他人而言也是一件恩物。

圖片來源：Royal College of Art

老實說筆者起初是最受它的外型吸引的，一塊塊鱗片結合起來形成黝黑的盔甲，炫目得令人著迷。因應需要而覆蓋受傷部位，沒有多餘的一塊鱗片，反映出大自然物競天擇的道理，適應生活而進化出身體上的專屬機能，也令人慨嘆 ，人類就好像不是地球的原生物種一樣，在達爾文眼中，獅子的鬃毛就是保護頸子的輕盔甲，蜥蜴、魚、穿山甲的鱗片也是它們最強的防線，人類不也是喜歡鬥爭的物種嗎，卻又沒有這些保護身體的設計。

圖片來源：Royal College of Art

圖片來源：Royal College of Art

「Scaled」並非硬生生地固定受傷部位，而是通過組成的結構減震和防止過度伸展帶來新傷，具有一定靈活性，可以活動對於康復是重要關鍵。鱗片之間的互鎖式設計可以精確限制運動幅度，通過3D打印得到精準的客製化形狀，有可能製作出專屬的版本，運動員受傷之後也不怕要停操，甚至健身人士選用又是否可行呢？以避免在操練時拉傷肌肉，其實對電腦前面工作的人士也適合吧！打了石膏豈不是打不到字？現時這設計還未推出市面，但這項目已經獲得了資助繼續開發其規模並用於商業用途，有望在2021年面世。

Natalie Kerres（圖片來源：Royal College of Art）