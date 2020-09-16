【Van Cleef & Arpels】Alhambra經典再現　重新演繹幸運草標誌

每個高級珠寶設計品牌都有各自的標誌圖案，承傳著不同信念；提及百年珠寶世家 Van Cleef & Arpels，品牌的幸運草圖騰——Alhambra絕對是最具代表性的一個設計。今年，品牌為Alhambra系列帶來共四款全新長項鍊，以珍貴的用料重新演繹這個經典標誌，同時推出璣鏤雕花黃K金戒指及珠寶腕錶，非常值得期待！

要了解這個 Alhambra幸運草圖騰之所以如此經典，就要回到1968年，當第一條Alhambra長項鍊誕生的時候。品牌以幸運、健康、財富和愛情這四個元素作為設計四葉草的靈感，而首次面世的系列就只用上了黃金；後來隨著系列越多人鍾愛，才加入各種色彩繽紛的寶石。從設計、製作到後期拋光，這系列的每一件珠寶都需要經過至少15部工序，可見其精緻之處；系列更得到摩納哥王妃Grace Kelly的青睞，多次在公開場合中配戴。

摩納哥王妃Grace Kelly（Van Cleef & Arpels）

今年推出的四款全新長項鍊，設計都是以尺寸最大的 Magic Alhambra為主；一如以往，它保留了女士們最愛的特色，就是可以有不同的佩戴方法，可以按著場合或心情需要，把它調整成更有層次感的雙圈短項鍊、或把它纏繞成手鍊、甚至把它垂墜於背部，襯上露背裝一定令造型更加性感！

新作分別以不同寶石、色調和質感打造個性不一的款式，當中有冷色調的淡藍色玉髓配襯白金，感覺較隨意年輕；也有優雅高貴的灰色珍珠母貝搭配玫瑰金，帶著一點溫柔的女人味；另一款則用上光澤鮮明的藍瑪瑙配黃金，容易襯搭casual造型；最後不少得的當然還有璣鏤雕花黃金圖騰，細緻的金工令設計更立體，同時亦非常易襯。

Magic Alhambra四葉幸運圖騰長項鍊，單枚墜飾，白K金、玉髓（Van Cleef & Arpels）

除了長項鍊外，璣鏤雕花黃金圖騰亦用於同款 的Vintage Alhambra 戒指設計上，相對地圖騰尺寸會較精緻小巧，襯出纖巧的雙手。喜歡戴手錶的女士亦有另一款選擇，就是同期推出的Sweet Alhambra 系列珠寶腕錶，同樣以璣鏤雕花和四葉草作錶盤裝飾，再以玫瑰金和粉紅色珍珠母貝點綴手鏈部份，是充滿溫柔氣質的一款腕錶，非常美麗。