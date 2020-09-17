拍賣｜世上少於2%激罕鑽石　超過100卡重量級巨鑽「無底價」開拍

鑽石恆久遠，下一句相信大家都識了，縱使人所皆知這是推廣手法，也未免太琅琅上口，一直以來都有一個世紀迷思，鑽石是否真的那麼珍稀？其稀有度是否對得起價錢？就算鑽石推出市場的數量是有意被限制的，但要加工出半卡的珠寶用鑽石，可能需要上噸的原礦，其他的則會用作工業用途，而且愈大顆愈稀有，如果大到達100卡的巨鑽呢？

圖片來源：蘇富比

香港蘇富比現正展開了「D色無瑕橢圓巨鑽」的拍賣，這顆102.39卡白鑽來自加拿大「Victor Mine」開採出來重達271卡的原石，用上兩年時間切割和打磨成現在的奪目光彩。而在2013年同為香港蘇富比拍出的另一顆118.28卡「D色無瑕橢圓巨鑽」就以天價3,080萬美元成交。

到底何謂「D色無瑕」呢？「D色」是白色鑽石的最高級別，「無瑕」等於內外完全無瑕（有些是內部無瑕）達至絕佳淨度，它也是極為罕見的「Type IIa」類型，佔所有鑽石中少於2%。原來鑽石可劃分為「Type I」及「Type II」，鑽石主要是由碳構成，氮元素可以取代碳原子，但最純淨的鑽石就只含極微量甚至不含氮元素，而「Type II」就是這一類，其純淨帶來極佳的透明度。

圖片來源：蘇富比

拍賣場史上只出現過七顆超過100卡的D色內部無瑕或無瑕白鑽，是次正是第八顆，當中最貴的有由日內瓦佳士得於2017年拍出的163.41卡拉長方形鑽石，以3,370萬美元成交。至於是次蘇富比拍賣另一焦點就是以史無前例的「無底價」方式上拍，原則上不論鑽石本身的價值，最高價者得，由昨日（9月15日）起直到10月5日接受網上出價，蘇富比指出此舉是希望將主導權交給市場，吸引到傳統珠寶以外的藏家，而且市場需求蓬勃但人們受到出行限制，這或者是一個解決方案。

加拿大Victor Mine於1987年由De Beers集團發現，在2008年投產，於2018年就找到是次拍賣的這顆巨鑽，De Beers坐擁世界上七成的鑽石產量，在30年代「發明」了「鑽石恆久遠⋯⋯」這句Slogan，自此之後鑽石才令人趨之若騖，更近乎成為了結婚的必需品，但它是否中看不中用？原來早在公元前四世紀已被用於交易，或者是最早的貨幣。

世界上最大顆鑽石：