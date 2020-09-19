備受注目的「具體派」 遭受忽視半世紀　認識代表藝術家松谷武判

藝術講求創新、原創，我們都曾經創作過一些東西出來，時而「師傅到」，時而腦袋閉塞，時而不自覺地「參考」了前人的做法，創新真的不易啊。藝術愈來愈普及，去畫廊畫展成為了生活上不可或缺的一部份，接觸諸多藝術風格、名師派系，當中就有一種充滿著當代藝術的基因——「具體派藝術」。

Photo: Studio Matsutani／©️ Takesada Matsutani

「具體派藝術」的元素可以在大地藝術、裝置藝術、概念藝術、偶發藝術、極簡藝術等等當中找到一麟半爪，甚至是參與式藝術的起源也有一部份是來自具體派，而具體派就又在日本發揚光大。在戰後的日本藝文界別進行自我批判，日本藝術家開始大膽地創作，在明治維新以來，西方文化湧入日本，當地人已不斷地反思這種新思潮是要吸收還是反對，直到至今，我們都覺得日本是一個民族意識很強的國家，但其實他們一直都糾結在歐美文化的思想衝擊。或者是這種衝擊，以致到日本的藝術家們開始突破自我限制，倒不如走出一條自己的路。

「具體派藝術並不改變媒材本身，而是賦予其生命。」 具體派藝術宣言

但是在幾十年前，當具體派初次進入歐美時，當時人們覺得他們的作品沒有秩序，不明所以，甚至當作是抽象主義的分支，其實具體派不會使用傳統工具創作如畫筆，而是採用更為大膽的方式，或者是自己的身體，這裡已經找到一點表演藝術的軌跡，當時他們最尊敬的西方藝術家，或者就是有著異曲同工之妙的Jackson Pollock。但明明人家一心創新，難道是生不逢時？其實只是遭受到主流派別的打壓吧。直到今天，具體派藝術家已經被承認，在藝術史上留芳，他們的畫作都在拍賣會上賣得出天價。

松谷武判（Photo ©️ Takesada Matsutani）

在下月尾開始，在Hauser & Wirth畫廊將會舉行松谷武判的展覽，松谷武判（Takesada Matsutani）生於大阪、現居巴黎，在過去的60年間一直為具體派打下基石，他在六、七十年代一直是「具體藝術協會」的重要成員，他擅長利用創新的形式與媒材發展出獨特的視覺語言，例如用風扇及呼吸操控乙烯膠水作畫，作品出來的感覺非常圓潤而肉感，令觀眾陷入媒體與維度的深思，他有一個標誌性特色是圓形氣泡形狀，原來是他在顯微鏡下觀察到的血液樣本而受啟發，大家見到這氣泡就會知道是他，然後他就不斷發展這一形式，例如崩塌的氣泡總會讓人產生聯想。

Photo ©️ Takesada Matsutani

松谷武判有一個技法最深深吸引著筆者。日本在上世紀遭受到外國的衝擊，具體派也同樣受到藝術主流派系的打擊，這些限制反而成為他們突破的動力。松谷武判於70年代開始就住在巴黎，當時因為資源有限，使得他要思考藝術創作所必須的工具，例如廉價的石墨與紙張讓他發現黑白才是最基本而直接的技法，接著他就通過不斷重複鉛筆筆觸進行實驗與思考，他堅持了40年，差不多成為了日記式的書寫，每一筆的加深都代表著時間的流逝，就如一種修煉，是松谷武判的藝術實踐的一個過程與總結。

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這一次展覽從10月29日起至2021年2月11日舉行，將會展出藝術家全新混合媒材繪畫、紙上作品、物件組合、場域特定裝置作品等，當中不少更是在疫情期間創作的，這位對當代藝術有重要地位的藝術家，實在值得留意。