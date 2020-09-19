【建築】隱藏於密茂樹林中的私密空間　3間世界頂尖創意樹屋設計

樹屋對於孩子而言是自成一角的歡樂小天地；而在建築設計師的才華與創意下，樹屋不再只是小朋友的專利，世界各地紛紛出現充滿現代感的樹屋，為大孩子帶來舒適隱密的空間，讓煩囂的心靈能融入平靜的大自然當中。

美國 Inhabit Woodstock

由Antony Gibbon Designs設計樹屋（Antony Gibbons Designs）

靜靜地隱藏於一片森林中的Inhabit，是位於美國Woodstock鎮外的樹屋，由Antony Gibbon Designs操刀。迎合四周大自然的氛圍，設計師用上大量木材，打造兩房的舒適居所。

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由紐約市駕車至此，不到兩小時就到達；樹屋旁是Catskills山脈，從屋內多扇落地玻璃窗望出外，就是一片恬靜怡人的風景與寧靜的湖泊，讓住客可以欣賞四季的變化。這裡分成兩層，下層是寬敞的客廳，後方是開放式廚房，讓戶外的陽光穿透整個空間，無縫融入大自然中。上層自成一角的閣樓是主睡房，幾扇天窗讓住客可以在晚上觀賞浪漫星空。除了樹屋兩則設有露台外，屋下的亦另一個露台可通去湖泊，露台上更備有熱水浴缸，在冬天裡浸著浴一定別有一番感覺。

瑞典Treehotel

跟外在環境融為一體樹屋（Tham & Videgård Arkitekter）

不少樹屋都用上天然的木材建造，讓樹屋可以融入林中；但位於瑞典的Treehotel Mirrorcube卻把樹屋的設計帶到另一層次，採用輕質鋁合金來打造一個鏡面建築，讓它倒照樹林的環境，真正無縫隱於其中。

這個如此特別且充滿現代感的作品出自瑞典建築事務所Tham Videgård Arkitekter，它們一直以可持續發展的社區項目而為人認知；除了其具話題性的外表之外，為了保護林中的雀鳥，外牆特意裝上鳥類可見到的紅外線薄膜，避免牠們在飛行時撞到樹屋。同時在建設這間Treehotel時，團隊更保留了當中的大樹，讓它穿過整個空間，與空間和住客並存，非常有意思。屋內分別有睡床、浴室及屋頂露台，適合二人入住。

中國 密雲區樹屋

迷你卻舒適的密雲區樹屋 （Wee Studio）

Wee Studio是來自北京的建築設計工作室，擅長於規劃微小的空間，而它們於北京密雲區創作的樹屋就突顯了它們的強項。

佔地只有8平方米，這個小小的樹屋坐落於密雲霧靈山的山腳下，被一片樹林包圍，旁邊有一條小溪流過，在安靜的大自然中會聽到柔和的流水聲，非常有詩意。樹屋由兩個主體組成，一邊是浴室，另一邊則是舖著榻榻米的茶室，讓住客在白天時欣賞著戶外的山林，呷一口暖茶，享受充滿蟬意的下午；晚上則可當作睡房，從天窗向上望著樹葉與天空，讓空間顯得更高；樹屋的結構中亦細心的設置了保溫層，並配有加熱系統，令冬天入住樹屋的客人可以暖暖的欣賞美麗的雪景。