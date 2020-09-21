【葡萄酒】遠古葡萄酒滄海遺珠　為何2020年格魯吉亞酒值得留意？

「秋」字從禾一個火，說明了有些東西要成熟了，對於酒客而言，不就是葡萄收成之季嗎？就在早幾日，格魯吉亞的秋收迎來喜訊，數以噸計的葡萄已進入加工程序釀備好釀酒，看來2020年將會是格魯吉亞酒的重要年份。說了那麼多，為何我們要留意格魯吉亞酒？如果說到它是葡萄酒發源地，就連上帝也豔羨，你會想一試嗎？

格魯吉亞（圖片來源：Getty Images）

格魯吉亞並非一個人所共知的神秘國度，其名字源自希臘語，有著農業之意，很可能是歐洲人類發源地，因為發現到距今175萬年的原始人類考古遺址，有著3,000年悠久歷史，是世界上最古老的國家之一，在希臘神話中是傳說中的金羊毛之國。其文字也是世界上14種最古老的文字之一，一看之下不難猜到，原來竟是由葡萄藤蔓的形態延伸出來。

格魯吉亞文字（圖片來源：Wiki）

今年格魯吉亞酒迎來豐收（圖片來源：Getty Images）

格魯吉亞的葡萄種植可追溯至八千年前，被認為世界葡萄酒的搖籃。俄國大文豪契訶夫，曾在自己的作品中描述俄國貴族享用格魯吉亞酒是身份地位的象徵，也是前蘇聯的國宴用酒，史太林曾用來款待毛澤東主席， 得到了對方極高的評價，不過以前都為貴族、國家所擁有，甚至曾經被嚴禁出口，要到今天格魯吉亞酒才真正讓大眾觸及得到。

格魯吉亞酒文化可能有數千年（圖片來源：Getty Images）

作為全地球最多品種的葡萄酒發源地，可辨識的有多達五百多種，冠絕全球，傳說在遠古時候，上帝給人們分封土地，格魯吉亞人卻因為飲酒享樂而錯過了，不過，格魯吉亞人知足常樂，甚至邀請上帝一起來喝酒，試過格魯吉亞酒的上帝最後也禁不住將留給自己的土地送給格魯吉亞人，同時為這片土地獻上祝福，成為世界上獨一無二、彷彿專為種植葡萄而設一樣的聖地。

圖片來源：Getty Images

當中最重要的品種為紅葡萄「Saperavi」，產量佔全國七成，在外觀上有著深沉的紅黑色，連果肉亦呈淺紅色，能夠釀出令人垂涎的深紅酒體，可見單寧極為豐富，果香濃郁，帶有厚重的黑果和紅果芳香，口感飽滿結實。至於白葡萄方面，最受重視的古老品種「Rkatsiteli」甚具個性，帶有清新白花香和香料辛辣味，酸度卻很高，所以大多數酒莊處理這款葡萄都會稍後一點才採摘（ Late Harvest），讓葡萄盡量成熟多點，釀出酒體更為平衡的作品，不過總括而言Rkatsiteli都以清新爽快為主，特別適合送餐。

最後，除了古老而優質的葡萄，釀造技術也是重中之重，不過格魯吉亞酒相當容易被識認，因為所用的盛器是別具民族風味的陶樽，原來連釀酒都是用陶罐（Qvevri），以突顯出酒體的醇厚，將葡萄連葡萄梗、皮和籽放進陶罐發酵，長埋地底，將豐富礦物質與重單寧感結合，醇厚順滑。