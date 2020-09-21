藝術拍賣｜奈良美智點石成金　最重要作品11月開拍有望破個人紀錄

奈良美智細膩柔和得似是罩著霧的用色、接近融和於主體的線條、主角眼中總是帶著一種既憂鬱又略帶侵略性的神態。他曾經說過，他只在失意難過時作畫，畫的就是要讓看得明白的人看，而最重要在作品背後，他畫得出「希望」。這種彆扭的狀態，相信就是他自身性格以及成長經歷而成的。

奈良美智《温室女孩(白色房間III)》，1995年作（圖片來源：富藝斯／保利拍賣）

從小因與父母少見面總覺得自己很孤單，之後德國留學生活又在一個言語不通的地方。既覺得不需要與人言語溝通，但又想表達、尋找自我。最後，他選擇了畫畫，選擇了畫著一些無性別特徵的小孩、以及小狗。這一切讓他的作品讓人看起來那麼小又沒攻擊力、卻又帶出一段似是銳利又溫暖的微光讓你不得不注視。

村上隆（左）與奈良美智（右）（圖片來源：奈良美智instagram/michinara3）

這一撮光，最後讓世界的人都看到了。在1995年，他將自己的作品在德國帶回東京舉行第一次個展，從此一展成名。直至現在，可以看見他除了畫作以外，還醉心於陶器創作，奈良美智為所有作品注入了靈魂，並認為用雙手去揉捏比使用畫具更直接，藉此過程又能讓他繼續畫畫。除了大眾對他筆下小孩的喜愛與駐足觀賞，作品還得到很多收藏家的垂青。

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在上年年尾，他的巨大畫作《背後藏刀》在蘇富比拍賣會上以1.95億天價賣出，比預期多出5,000萬，成功創立了個人拍賣記錄，甚至成為日本藝術家中的最高成交價。

在11月29日，他另一作品《溫室女孩(白色房間III)》將會在富藝斯與保利聯合舉辦的「20世紀及當代藝術」晚間拍賣會中呈現，並有望成為他歷來最高價作品之一。

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此畫作為他藝術生涯中最完整而且權威性的《奈良美智全作品集1984-2010年》之封面作品。作品繪於1995年，在前段文章提及過這是他回鄉讓大家看見自己的一年，亦是他發表第一本作品集以及在美國加州進行個展的一年。所以說1995年是奈良美智創作生涯中尤其重要的一年，相信是毋庸置疑。

去年蘇富比的秋拍其中一個焦點，相信是這張100港元紙幣，奈良美智隨筆一揮就升價為45萬港元（圖片來源：蘇富比）

未知上述背景，會為他這個畫作拍賣得出一個怎樣令人驚嘆的價錢呢？但或者他本人實在對別人為他施加的作品拍賣價不感多大興趣，反正他早已有點石成金的能力，君不見連他的一張塗鴉100元港紙都可以拍得45萬⋯⋯反而更加著重作品為他帶來幾多次與他人或自己的對話，所以他從來都不吝嗇地在其IG（michinara3）分享他的作品，包括陶器創作、手稿、舉辦的展覽等。藏家對作品的尊重、欣賞與交流，相信是一份對這位心思細膩的藝術家最昂貴的價值。