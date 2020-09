威士忌｜別只追買不到的日威　印度後繼而來成為威士忌新寵

「威士忌聖經 2021」《Jim Murray's Whisky Bible 2021》已經出爐,威迷們定必早已有所留意,想知道有沒有自己向來支持的心水在列,但相信是次的結果將會掀起偌大的漣漪,因為來自印度的Paul John酒廠位列「年度最佳威士忌」第三位,這代表甚麼?回看以前日威出現在這本聖經之上之時,如何令威士忌的世界翻雲覆雨就知道了。

Jim Murray's Whisky Bible 2021

對於這瓶得獎的Paul John Mithuna,Jim Murray甚至用上非常生動的形容:「The end of the experience is like after you have just made love and you are unable to speak or move while your senses get back into some kind of normality. … This is a whisky to devour… while it devours you.」——當你喝完這杯就如做完愛之後、感官回復常態時,陷入無法說話或動彈的感覺。沒有人不喜歡這種激情過後的平和。

Paul John Mithuna是Paul John Kanya的續作,後者在2018年得到Whisky Bible「亞洲最佳威士忌」之名譽(圖片來源:thewhiskyexchange)

原來這瓶作品是酒廠另一款得獎作品「Paul John Kanya」的第二彈,而且還未推出上市面的(應該要等到今年年尾),Jim Murray為它打上97/100之高分,只差第一0.5分,令人回想到在2010年,也有一瓶印度的作品位列「世界威士忌」第三,也是97分,就是已經威名遠播的Amrut Fusion,原來印度只有三家釀造單一麥芽威士忌的酒廠,Amrut、Paul John、還有Rampur。但印度早就有釀造及飲用威士忌的歷史,本來是用甘蔗糖蜜釀造的,在原料上看算不上是威士忌,更偏向是Rum。不過,印度的這些威士忌卻是全球銷量冠軍,特別是名為Officer's Choice的牌子,有說每當有兩瓶威士忌推出市場就有一瓶被印度人買了。

印度為何只有三家釀造單一麥芽威士忌的酒廠?因為本身並不盛產麥,要在印度北部才找到,但酒廠都非設在那裡,所以運輸也是一大難題(圖片來源:Unsplash@hjrc33)

至於Jim Murray對Paul John Mithuna用上做完愛的形容,相信是因為這瓶酒反映出印度威士忌的最大特色,他補充說這瓶酒擁有非凡的強度、複雜性和美感,味道上是朱古力、糖蜜、棗、非常微妙的香料,還略帶百香果的香味。這瓶酒有著58度酒精度,是因為印度的氣候非常乾燥,換來的是陳年威士忌的過程加快,可以快過蘇格蘭六倍,理論上只要3年就有18年酒的效果,再加上水分蒸發高,所以酒精度也比較高。所以不難想象到印度威士忌的整體特色,都是非常熱情澎湃的,這種風格很容易被標籤上有前無後,缺乏優雅和複雜性,但Paul John Mithuna就證明了工夫可以突破界限。

日威的勢頭已經轉向了舊酒,反正不少酒廠的年份酒都停產了,印度威士忌後繼而來,不知道酒廠和威迷們會如何應對?

除了印度之外,還有哪些值得留意的「新世界威士忌」酒廠?