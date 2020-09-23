建築｜成都垂直森林入住率只得1%　相近綠化概念住宅有成功例子？

最近成都「七一城市森林花園」社區，是中國第一批帶入了森林城市這個綠化建築概念，本是個令人嚮往與大自然融合的意念，卻敵不過殘酷現實的質疑與批評。這個「垂直森林」項目， 最近慘遭成為中港台熱話，皆因上年年底完成項目至今入住率只有大概1%。植物在無人入住的屋苑露台下自由成長，險變高空倒塌危機。縱使暫時未有發生任何意外，但因為植物盛開加上日久失修，蚊蟲問題亦實存隱憂，就令已入住住戶都曾在受訪時略帶保留的表示目前感覺良好，但實際情況或許都要數年後才能下定論。

無獨有偶，這類型綠色建築項目在人類開始追求更高的生活環境質素，以及開始更注重與大自然聯繫的情況下，自然油然而生。首先介紹的發展項目是位於澳洲布里斯本的「Urban Forest」公寓，將會在2021開始興建，預計2024年落成。它樓高30層，由千棵樹木和近兩萬種植物覆蓋著階梯狀的建舉外層，是髙田浩一（Koichi Takada）主理的建築師事務所設計的。

圖片來源：Koichi Takada Architects

用三年時間興建的樓宇，似乎很有效率對嗎？ 原因是每個單位都組裝成模板，以減少浪費以及縮短施工時間。建築師事務所表示為城市打做一個在物料上、設計上以至視覺上最綠色的森林建築，所以在選料各方各面都運用了最綠化與可持續發展的規定和工具去實踐。而Urban Forest的目標是獲得六星級的「Green Star」評級（這是澳洲國內的可持續性建築物的評級系列，六星為最高級別。)。

這樣看來，似乎「森林建築」都不如大家一樣說得如此有待觀察缺乏信心，而且多方國家似乎都在積極尋找這一方面的可能性，下一個為大家介紹一個已經落成的綠色建築住宅項目，就是位於新加坡，名為「EDEN」的104.5米高公寓，由Heatherwick Studio設計與興建。Heatherwick Studio由英國國家級設計師Thomas Heatherwick創立，出自他的手的作品都是標誌性的大師作，例如上海世博英國館、2012年奧運聖火，香港的太古廣場的改建也是他主理的。

「EDEN」（圖片來源：Heatherwick Studio）

這座20層高的摩天大樓，在外觀看來一點都看不出是一個全落地玻璃建設，因為你只看到在貝殼狀形象的大陽台上生氣勃勃的綠色植物。在屋內客廳看過去，是一個270度環形城市全景，眼前還被綠色植物在包圍著，實在讓人看著相片都震撼了眼球。工作室想創造一個使人感到幸福和平靜的環境，而他們認為植物的擺動與味道能為人類帶來這種舒適感。除此之外，Heatherwick Studio在上海還有一個名為「1,000 Trees」的項目，即將於2021年完成，也是值得期待的綠色之作。

「1,000 Trees」（圖片來源：Heatherwick Studio）

說實話，看完這些項目以後，光看相片真的已經讓人心曠神怡。相信對大部份人而言，生活在一個綠色的城市甚或一個綠色的環境之中都帶有一種埋藏在基因對自然的嚮往與期待。所以最重要考量的是設施的配套以及打理，只要各方各面配合，例如排水、灑水系統和園林管理，相信這種建築概念都會成為一個讓大家熱捧的建築趨勢。或許在此時此刻，大家還未有很大信心面對新事物，但當故事不再新鮮、技術再更成熟以後，可能會發現之前一切擔心都只是成功的一小步，大家會享受到一個更美好的生活環境，你又會期待住進這個被綠色植物包圍的家嗎？