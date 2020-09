威士忌聖經剛出爐就遭抵制　Jim Murray在扮演威士忌界的上帝？

早幾日才說過,今年的《2021年威士忌聖經》(Jim Murray's Whisky Bible 2021)發表了,令人驚喜的焦點就有位列「年度最佳威士忌」第三位的印度酒廠Paul John,Jim Murray更用上做完愛的感覺來形容,緊接下來,隨即就受到業界的抨擊,指出今年的指南滿是「性和庸俗」的言詞來描述威士忌。指南因此而在某些書商下架,而不少酒廠更表示對Jim Murray的論述不敢苟同。

Jim Murray's Whisky Bible 2021

反對的意見最初是由《Forbes》的其中一位作家Felipe Schrieberg、以及《Our Whisky》的創辦人Becky Paskin提出,後者更指出今作有34項以性來描述威士忌,當中引用到與女性發生性行為的感覺。其中一項正是得獎的Paul John Mithuna,Jim Murray形容為:「The end of the experience is like after you have just made love and you are unable to speak or move while your senses get back into some kind of normality. … This is a whisky to devour… while it devours you.」——當你喝完這杯就如做完愛之後、感官回復常態時,陷入無法說話或動彈的感覺。沒有人不喜歡這種激情過後的平和。

「World Whisky of the Year」的加拿大威士忌「Alberta Premium Cask Strength」(圖片來源:Beam Suntory)

自此之後,世界各地的酒廠紛紛與Jim Murray及其作品「保持社交距離」,而當中更不乏被Jim Murray高度評價的酒廠。例如Beam Suntory旗下的「Alberta Premium Cask Strength」得到Jim Murray授予的「World Whisky of the Year」,Beam Suntory對此感到榮幸,卻指出Jim Murray將女性的融入評論的做法令人感到擔憂,對於這殊榮的認可更需要重新評估。

「年度愛爾蘭威士忌」(圖片來源:Midleton)

另一家屬於Pernod Ricard的愛爾蘭酒廠Midleton Barry Crockett Legacy Whiskey,也在聖經中得到「年度愛爾蘭威士忌」,但前者明確指出愛爾蘭威士忌行業沒有容許性別歧視的餘地,甚至要謹慎選擇擁有同樣價值觀的人結交與合作。另一方面,著名威士忌交易平台Whiskey Exchange以及Irish Whiskey Magazine旋即將《2021年威士忌聖經》下架。最後,Jim Murray就回應這屬於「人為的憤怒」,他並非性別歧視者,他也不會因此而屈服。

Jim Murray指出他也不會因此而屈服。(圖片來源:Jim Murray's Whisky Bible)

《威士忌聖經》每年都會出版,不論他本人還是這著作都被公認為威士忌界評分的第一人,業界甚至以他為尊,不得不承認,他掀起了日威的掘起,為無數茫然的讀者帶來品飲的指引,只不過,《威士忌聖經》向來都難為正邪定分界,持反對意見的人們對於打分數這行為嗤之以鼻,因為品酒是非常個人的感官享受,好與不好純屬個人看法。但分數往往就成為了推動業績的工具,將主觀變成客觀,但卻令到不少初入門的讀者真的當為「聖經」,往往埋沒了自己的感覺,甚至是酒廠的努力。

當然有人看畢之後會因為自己的口味和眼光與大師相似而沾沾自喜,甚至因為有眼光而入手高分之作,奇貨可居。威士忌是品飲,是投資,還是潮流,三者密不可分卻又可以取得平衡,但說到尾,Jim Murray對威士忌界的貢獻是無可否認的,Customers are god,並非分數的奴隸,有人說Jim Murray在扮演威士忌界的上帝,也要有人受才當得成。