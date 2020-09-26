【設計】世上首款多功能智能三輪電動車　木質外殻內配有窩心細節

日本人對科技或工藝的專注與追求，相信對大家來說絕不陌生。原木製品具有高度的親和力，深受大眾喜愛。你又想過科技與木製品的結合又能譜出一個怎麼樣的節奏呢？

ILY-Ai（圖片來源：Good Design Award）

ILY-Ai是世界上第一款三輪多功能的智能電動車，由愛信精機株式會社設計與製造，雖然它也適合16歲以上人士使用，但其實是專為行動不便的人（例如老年人）而設計的，實屬窩心。電動車配備多種模式以滿足駕駛者在室內或戶外的需求，如代步、駕駛、購物，用家可以在平板螢幕上查看最佳的購物路線前往目的地，可能公公婆婆們比我們更快實現無人駕駛、在城市中穿梭⋯⋯不過其速度卻非我們能接受的，下面會續說。至於「ILY-Ai」這個名字也有意思，前半部為「 Innovative Lifestyle for You」的縮寫，而後半部就是「Active」及「Intelligent」的結合。

ILY-Ai可以有不同的用法，最吸引還是智能駕駛（圖片來源：Good Design Award）

自2014年研發至今，ILY-Ai已經推出了第二代，並在2019年的「Good Design Award」奪得優秀設計大獎，在 CES 2020（美國最大國際消費性電子展）上進行展示及發佈。在前一段時間，設計師小林幹也（Mikiya Kobayashi）為ILY-Ai換上了一個全新的外殼，目的是使這個電動運輸工具變得人性化，外觀變得更柔和、更溫暖，而不再是冷冰冰的金屬製品。

設計師小林幹也操刀的版本（圖片來源：mikiyakobayashi.com／攝影：Yosuke Owashi）

在小林先生創作下的版本是由原木雕刻而成，並與日本著名大型木家具品牌「Karimoku」合作共同開發的。他們選取了比普遍常用的橡木輕約75%的栗木包裹著電動車的車身。栗木是世界上其中一種最輕的硬木，而且具有高防水度。另外車身配備真皮黑色皮革座椅，產品用色與柔和邊緣設計使外觀上達致一種放鬆、舒緩的效果。

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這一切與原本專為年長人士設計的意念不謀而合，車身外型與充滿活力的年長者一樣具有親和力，使用起來十分搭配，而且好設計除了功能性，往往能夠照顧到用家的心理，行動不便對老人家來說已經充滿困擾，溫暖的木材正好提供窩心的關懷感覺。當初ILY-Ai的主要理念是在大型室內環境內代步，所以限制速度都不超過每小時四公里。以這個速度行駛，原木的外殼一定更為吸睛，恍如在訴說：好的東西要慢慢展示給別人欣賞吧。可惜現在僅為概念模型階段，但小林先生、愛信精機株式會社和Karimoku將可能考慮未來的商業化計劃，期待未來可以看到這個版本的ILY-Ai推出市面，在公園見到老人家用它來散步，或慢活主義的主婦們用來買餸吧。