【泥煤威士忌之最】Octomore終於有新作面世　系列數字大解構

身邊有不少朋友，最初接觸威士忌有一部份是來自村上春樹的《如果我們的語言是威士忌》，著作正是村上春樹在蘇格蘭艾雷島及愛爾蘭酒廠的遊記，艾雷島出名之處，在於島上各大酒廠的出品有著迷人的泥煤煙燻風味，原來艾雷島盛產泥煤，用上了泥煤來烘焙麥芽，還有其他的海風、鹹味、海產、海草之風味則拜海島的環境所賜。近年大家對泥煤風味愈來愈接受，甚至會找尋「最泥煤」的作品，艾雷島上的Bruichladdich推出的Octomore可算得上是之最了。

Bruichladdich其中一件引人入勝的就是用上艾雷島本土出產的麥芽（圖片來源：Whisky.com）

何謂「最泥煤」呢，原來有數值可以參考，量度泥煤的單位為「PPM」（Phenol Parts per Million），一般酒廠由10至50、60不等，但Octomore可以過百，甚至挑戰過暫時最高的258PPM，是不是泥煤之王？一般的威士忌看酒標上的數字，大概都是酒精度、桶號等，但手握著一支Octomore定必是看PPM，當然其系列數字也耐人尋味：小號點前的數字是第幾個年度推出該系列，最新的作品是10，即將會推出11。

「11.3」只使用艾雷島上「Octomore」農場的大麥釀成（圖片來源：Bruichladdich）

而小數點後的則是酒廠獨特的解釋：如果是「1」就即是主要以美國波本橡木桶熟成了5年，是每個系列的標準版；如果是「2」就是用混桶或過桶熟成5年，以前曾經用過波爾多紅酒桶、貴腐酒桶、干邑酒桶等；「3」的話，就是只使用艾雷島上「Octomore」農場的大麥釀成，也是系列名字來源，值得留意的是，大概只有Bruichladdich的作品會完全使用艾雷島本土出產的麥芽；「4」則是用全新橡木桶（Virgin Oak），對於重泥煤作品而言就只有Bruichladdich會嘗試這樣配搭。

圖片來源：Bruichladdich

說了這麼多，當然是因為Octomore即將在10月1日推出新作，11系列：有11.1、11.2、11.3三款。

「11.1」木桶：Jim Beam、Heaven Hill和Jack Daniel's美國威士忌酒桶熟成5年PPM：139.6ABV：59.4%

「11.2」木桶：25%在Pauillac紅酒桶、75%在美國威士忌酒桶，再在波爾多Saint-Julien紅酒桶熟成18個月（共5年）PPM：139.6ABV：58.6%

「11.3」木桶：Jim Beam、Heaven Hill、Buffalo Trace和Jack Daniel's的first-fill酒桶熟成5年PPM：194ABV：61.7%